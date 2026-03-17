$!Recuerdan a mineros desaparecidos en Congreso Minero en Mazatlán

Con un emotivo minuto de aplausos fueron recordados los mineros caídos y desaparecidos en la mina de Pánuco, Concordia, en la inauguración del Tercer Congreso MInero que se puso en marcha en Mazatlán.

En el acto inaugural, se exigió a los tres niveles de Gobierno garantizar condiciones de seguridad para los industriales mineros, quienes señalan que no deben trabajar bajo amenaza para continuar invirtiendo y explorando.

Durante la inauguración del Tercer Congreso Minero Sinaloa 2026, Rubén de Jesús del Pozo, presidente del Congreso, pidió que se garantice la seguridad a los industriales mineros, reunidos en Mazatlán

Expuso que el mundo atraviesa por una transformación energética, la movilidad y digitalización que requiere gran cantidad de minerales y México tienen gran potencial para responder a esta demanda como uno de las naciones líderes en la producción de metales esenciales para la tecnología, como cobre, litio, plata, zinc, molibdeno y otros que hacen posible paneles solares para los sistemas diversos.

Advirtió que la transición no será posible sin una política pública para que se aproveche responsables sus recursos naturales porque hoy se habla de una minería moderna sostenible y responsable que incorpora una tecnología de punta, automatización remota, inteligencia artificial para la exploración, monitorio territorial con sensores y energías limpias para hacer más segura a la industria para ser más responsable con el medio ambiente y segura.

”Algo que nos duele profundamente, hace una semana 10 mineros fueron privados de su libertad en la mina de Concordia, por lo que es urgente que se garantice la seguridad en la entidad”, asentó.

La minería tiene futuro de verdad en Sinaloa y están apostando por ellas los inversionistas, destacó Raul García Reimber, presidente del Colegio de Ingeniería.