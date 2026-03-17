$!Recuerdan a mineros desaparecidos en Congreso Minero en Mazatlán

Con un emotivo minuto de aplausos fueron recordados los mineros caídos y desaparecidos en la mina de Pánuco, Concordia, en la inauguración del Tercer Congreso MInero que se puso en marcha en Mazatlán.
En el acto inaugural, se exigió a los tres niveles de Gobierno garantizar condiciones de seguridad para los industriales mineros, quienes señalan que no deben trabajar bajo amenaza para continuar invirtiendo y explorando.
Durante la inauguración del Tercer Congreso Minero Sinaloa 2026, Rubén de Jesús del Pozo, presidente del Congreso, pidió que se garantice la seguridad a los industriales mineros, reunidos en Mazatlán
Expuso que el mundo atraviesa por una transformación energética, la movilidad y digitalización que requiere gran cantidad de minerales y México tienen gran potencial para responder a esta demanda como uno de las naciones líderes en la producción de metales esenciales para la tecnología, como cobre, litio, plata, zinc, molibdeno y otros que hacen posible paneles solares para los sistemas diversos.
Advirtió que la transición no será posible sin una política pública para que se aproveche responsables sus recursos naturales porque hoy se habla de una minería moderna sostenible y responsable que incorpora una tecnología de punta, automatización remota, inteligencia artificial para la exploración, monitorio territorial con sensores y energías limpias para hacer más segura a la industria para ser más responsable con el medio ambiente y segura.
”Algo que nos duele profundamente, hace una semana 10 mineros fueron privados de su libertad en la mina de Concordia, por lo que es urgente que se garantice la seguridad en la entidad”, asentó.
La minería tiene futuro de verdad en Sinaloa y están apostando por ellas los inversionistas, destacó Raul García Reimber, presidente del Colegio de Ingeniería.
“Sinaloa volverá a ser referente de la minería en México, donde antes se embarcaban minerales en minerías de Pánuco. Dónde en San José de Gracia hubo la primera destiladora de tequila, un pueblo cargado de historia, de memorias”, expresó.
“Vamos a seguir haciendo minería apoyando al gran Estado de Sinaloa. Aquí todo es trabajo y la minería es parte de Sinaloa y va a seguir siendo para bien”, reiteró.
El momento más emotivo fue la transmisión del vídeo de los 10 mineros desaparecidos, de los cuales siete ya han recuperado sus cuerpos, como un merecido homenaje por el cumplimiento de sus labores.
Al evento en representación del Gobernador de Sinaloa acudió el Secretario de Economía Feliciano Castro Melendrez, quien mostró su solidaridad a los familiares de los mineros desaparecidos y a los industriales ahí reunidos.
Incluso habló de que con la minería en el pasado solo quedaron los museos en los poblados, recomendando que se generen asociaciones de capitales plegables y para reinvertir en Sinaloa como en la época de la colonia, que genera empleos y desarrollo en las comunidades, específicamente un 35 por ciento por encima de la media nacional y que el 20 por ciento de la población ocupada son mujeres, así como de los 35 proyectos que hay Sinaloa.
Aseguró hay condiciones para el desarrollo de las mineras en Sinaloa.