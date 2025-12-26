Recuerdan a Octavio Rivera Fárber como un notario íntegro y padre amoroso

MAZATLÁN._ Como un hombre amoroso, íntegro y honesto es recordado el Notario Público Octavio Rivera Fárber, tras su fallecimiento.

Quienes lo conocieron recuerdan su trayectoria al frente de la Notaría Pública número 73 en Mazatlán, ubicada en la calle Ángel Flores, una de las primeras establecidas en el Centro Histórico en donde hoy funciona el edificio Fárber, donde continúan ofreciéndose servicios profesionales respaldados por una marca de prestigio.

Una de sus cuatro hijas, Martha Rivera, conocida como “La Peque”, expresó el orgullo que siente por el legado de su padre, a quien calificó como su comprometido “Notario de Oro”.

“Ahorita como que todavía no proceso que ya no está y cómo lo voy a recordar, porque todavía no acabo de digerir que ya no está aquí. Para nosotros, para sus hijos, mi papá era el mejor papá del mundo; era una persona maravillosa, íntegro, honesto, verdaderamente el mejor ser humano que pudimos conocer y el mejor ejemplo a seguir; el más bueno, el más cariñoso, generoso, amoroso, qué más te puedo decir”.