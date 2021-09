$!Recuerdan a pescadores que murieron por el paso del huracán ‘Ismael’, en Mazatlán

“Yo se lo he dicho siempre al Regidor Ricardo, es algo que nos duele a todos, afortunadamente los tiempos han cambiado, hay más tecnología para prevenir este tipo de cosas y espero que no haya más casos como estos”.

“Veintiséis años se dice fácil, pero sigue en la memoria de los mazatlecos que se unen a nuestro pueblo y a nuestra gente, 26 que fallecieron aproximadamente 30 pescadores solo de Mazatlán y nos duele mucho, por eso cuando me invitan a este evento siempre digo que sí, no venimos a una simulación, venimos porque nos nace”, dijo Benítez Torres en su mensaje al depositar la ofrenda floral en el Obelisco.

En esta fecha en que también se celebra el Día del Pescador y que por segundo año consecutivo no se hizo un evento grande por la pandemia del Covid-19, también arrojaron una ofrenda floral al Canal de Navegación en memoria de los pescadores que murieron en cumplimiento de su deber y minutos después depositaron un arreglo floral ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en La Puntilla.

Primero fue depositada una ofrenda floral en el Obelisco en Memoria de los Pescadores que fallecieron por el paso de dicho huracán el 14 de septiembre de 1995 y que fue construido en los muelles de La Puntilla, en un breve evento encabezado por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, Jaqueline Cisneros, en representación de las familias de los pescadores fallecidos, y el ex presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Ricardo Michel Luna, entre otras personas.

“Dios quiera que no (que no se vuelva a presentar una tragedia como estas), tenemos esta virgencita, de alguna manera desde que se construyó esta virgencita aquí como que los ciclones se han desviado y ahora gracias a Dios y a nuestra Virgen de Guadalupe esperemos que esta zafra que se abre el 21 (de septiembre) en altamar, esperemos que los huracanes dejen trabajar a nuestra gente y que regresen con bien”, dijo el Regidor Michel Luna.

Jaquelinne Cisneros, quien perdió a su padre Jaime Cisneros Solís, motorista de un barco, dijo que se recuerda a los pescadores fallecidos sin la presencia de familiares por la pandemia del Covid-19.

“Aquí estamos nuevamente recordándolos, los familiares no pueden estar presentes porque no puede haber tanta gente, tantas personas (por la pandemia), pero pues ellos están igual que yo, recordándolos, viviendo como cada año, cada quien recordando a su familiar y es algo que no se olvida”, continuó Cisneros.

“Cada familia que perdimos algún familiar fueron casos diferentes, en el caso mío yo perdí a mi papá, pues se dijo que iba a pegar el huracán aquí en Mazatlán y de repente se fue a la mar, pegó en Topolobampo, en el caso de mi papá fue algo muy triste porque a nosotros nos avisaron que estaba ya en tierra y como a las 5 horas nos dijeron que no, que había sido un error y que él estaba desaparecido, ya nosotros nos dimos a la tarea de buscarlo y lamentablemente pues sí lo encontramos a los dos días, pero muerto”.

Algunos otros familiares encontraron a sus seres queridos a los 10, 15 días después del paso del huracán.

“La verdad esta tragedia fue algo de terror, ver las fotos tirados a todos allá en Topolobampo es algo que la verdad nunca se nos puede olvidar”, añadió Cisneros.

Recordó que de la tripulación donde trabajaba su papá uno sobrevivió, se encontraron dos cuerpos, además de su papá el ayudante de motorista, pero los demás y la embarcación no fueron localizados.

Ak no realizarse un evento grande por la pandemia dijo que cada familia en sus casas recuerda a sus seres queridos poniéndoles veladoras o acuden a depositarle una ofrenda al mar.