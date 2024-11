$!Recuerdan al ‘Cachoras’ Arellano Estrada, un ícono entre los clavadistas de Mazatlán

EL VICIO ACABÓ UN LEGADO

Flores Ibarra explicó que tristemente el ‘Cachoras’ cayó en las drogas y poco a poco fue perdiendo desde su trabajo hasta su familia; una situación de la cual quisieron ayudarlo algunos compañeros, sin embargo, ya fue muy tarde.

“Mi compañero falleció hace poco, trabajamos muchos años juntos. Fuimos, como casi la mayoría de aquí, amigos. Estuvimos 20 años yo y él de compañeros, y pues lamentablemente agarró el vicio de la droga, perdió su esposa, perdió todo; poco a poco el vato se fue incrementando más en la droga, en el vicio, eso lo acabó”.

“Yo le daba consejos: ‘Mira, Adrián, no toda la vida vas a ser joven, hermano, vas a llegar viejo y ya no vas a poder’, y me oía, decía, pa, y órale, y hasta que le dije un día: ‘mira, Adrián, ¿qué te parece un centro de rehabilitación para que te ayude?’”.

“Total que él solo fue y se internó, y cuando fuimos al centro de rehabilitación me dijeron que necesitaba suero, okey, fui, le traje cuatro sueros, se los di, y en la noche me hablaron; me hablaron ese mismo día que lo habían llevado al Hospital General porque estaba en un punto grave, y que no tenía para más, que otro día no iba a seguir, y dicho y hecho, lamentablemente se fue un gran amigo, un gran compañero y uno de los mejores clavadistas que ha habido aquí en 70 años”.

UN HOMENAJE PARA LA POSTERIDAD

El pasado 10 de noviembre ex compañeros y familiares del ‘Cachoras’ asistieron a la glorieta Sánchez Taboada para un homenaje de cuerpo presente, dónde varios clavadistas se lanzaron al mar para ponerse el legado de un hombre que hizo famoso este espectáculo.

“Sí, lo trajeron aquí al ‘Cachoras’, hicimos el homenaje, lo trajeron en la carroza y todos le hicimos un homenaje muy bonito a él, porque aquí fue donde estuvo los 20 años conmigo. Él inició con 17 años, el ‘Cachoras’ inició de más chavalito. Era una eminencia en los clavados, después se tenía su sucursal en el Corazón (Mirador) y era de los más queridos”.