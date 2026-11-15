$!Recuerdan al Padre Rafael Piras por su entrega y amor a Mazatlán

Con recuerdos, agradecimientos y palabras de reconocimiento a su trayectoria como sacerdote, maestro y promotor de la cultura, fue despedido el Padre Rafael Piras Piras durante una misa concelebrada en el Auditorio Rigodanza del Instituto Cultural de Occidente, donde sus restos son velados por la comunidad que lo acompañó durante tantos años. En la celebración religiosa estuvieron presentes los sacerdotes xaverianos Carlos Abraham Zamora, Enrique Sánchez, Salvador Perusquia, José Ramos, Gerardo Olmos y Juan Jorge Rosales, estos últimos tres quienes viajaron desde Guadalajara para acompañar a la comunidad en las actividades de despedida del sacerdote. También asistieron los sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán, Rafael Martínez Gallardo y Monseñor Agapito Zamora, así como personas cercanas al Padre Piras, quienes se reunieron para recordar su vida y agradecer el legado que dejó en la ciudad.





La ceremonia comenzó con una lectura sobre la trayectoria del sacerdote y el camino que recorrió durante su vida misionera. Posteriormente, el Padre Carlos Abraham Zamora tomó la palabra para agradecer a Dios por la vida de quien consideró un faro de esperanza, alegría, belleza y arte. Recordó que el Padre Piras fue un hombre que se entregó por completo a cada encomienda y que siempre tenía proyectos por realizar. “Don Rafa ha sido un hombre que ha puesto el corazón en todo lo que ha hecho y vaya que tenía ganas de hacer cosas”, expresó. En su mensaje, también recordó que, días antes de su fallecimiento, el sacerdote había recibido los sacramentos de la reconciliación y la unción de los enfermos, consciente de que atravesaba un momento delicado de salud.





El Padre Carlos Abraham Zamora compartió además algunas de las experiencias que vivieron durante los últimos años, cuando el estado de salud del Padre Piras se complicó en distintas ocasiones. Sin embargo, destacó que su deseo de continuar trabajando y cumplir con sus responsabilidades siempre estuvo presente. Incluso recordó que, durante una hospitalización, el sacerdote se resistía a dejar sus actividades porque consideraba que todavía tenía muchos talentos por multiplicar. “Yo creo que la razón de su muerte fue el amor. El amor a su trabajo, el amor a la comunidad, que amaba a tantas personas”, manifestó.

Raúl Rico, quien acudió a la homilía, también dedicó unas palabras durante la ceremonia, recordó la influencia que tuvo el Padre Piras en la vida cultural de Mazatlán, particularmente a través de Radio Cultura, un proyecto que logró abrirse camino pese a las dificultades que existían en aquella época para que una institución religiosa tuviera sus propios medios de comunicación. Explicó que, cuando comenzó a gestarse la emisora, se buscaba un espacio donde los maestros de radio pudieran compartir conocimientos y generar contenidos académicos, pero el Padre Piras tenía claro que debía ser un medio abierto a todos. Destacó que el sacerdote supo ir más allá de las limitaciones de aquel momento y bajo los principios xaverianos, impulsó una propuesta que no solamente acercó música de calidad a los radioescuchas, sino que también abrió espacios para la reflexión y el pensamiento. “El Padre Piras nos llevó más lejos que lo que son los confines de este edificio”, expresó Rico, al señalar que su trabajo consiguió llegar a distintos espacios y tener influencia en la vida de muchas personas.

También destacó la modestia con la que el sacerdote conducía sus proyectos y compartía sus ideas, pues, aunque tenía claridad sobre lo que quería lograr, nunca buscaba protagonismo. “Sin Radio Cultura no solamente no tendríamos música de alta calidad, sino que también un pensamiento para el tiempo, un pensamiento orientado para todos”, manifestó. Finalmente, agradeció al sacerdote por todo lo que entregó a Mazatlán y por haber contribuido a transformar, desde la cultura y la educación, la manera de vivir y relacionarse con la ciudad. El Padre Rafael Martínez Gallardo recordó al sacerdote como maestro, hermano y amigo, y agradeció especialmente la oportunidad que le brindó para abrir las puertas de Radio Cultura a Cáritas, organización que tuvo la oportunidad de impulsar en la Diócesis de Mazatlán. Al referirse al Evangelio de los talentos, leído durante la celebración, destacó que la vida del Padre Piras fue precisamente un ejemplo de cómo poner al servicio de los demás los dones recibidos.