Recuerdan familiares a Jorge Rodríguez Pasos como un líder social en Mazatlán

El ex Alcalde de Mazatlán y ex Diputado federal, Jorge Rodríguez Pasos, es recordado por sus familiares como un líder social que tenía mucha pasión por ayudar a la gente, que tenía mucha pasión por el periodismo, por comunicar la verdad y una persona que murió en la raya siempre, entre otras cualidades.

“Yo lo recuerdo como lo que fue, un ser humano que ayudó a miles de personas, una persona que vino desde abajo, una persona del pueblo que le gustaba mucho ayudar a la gente, que tenía una pasión por el periodismo fuerte por comunicar la verdad, una persona que murió en la raya siempre, como él siempre lo dijo: prefería siempre ayudar a la gente”, expresó su hijo Jorge Rodríguez Olivas en entrevista en la funeraria donde es velado el periodista fundador y conductor del popular programa de radio En la Mira.

“Y pues para mí yo lo recuerdo así, como un padre, un hermano, un hijo, un sobrino, un tío, pero sobre todo ese líder social que tenía bastante pasión por ayudar a la gente y por hacer cosas que nunca nadie había hecho, él dedicó su vida a ayudar a las personas también”, expuso.

Rodríguez Olivas invitó a todas las personas que conocieron a su papá a que lo acompañen mañana viernes 8 de noviembre a la misa de cuerpo presente en la iglesia de “San Felipe de Jesús”, ubicada en la colonia López Mateos, en este puerto, y a las 12:00 horas a darle el último adiós en el panteón Aeternus, que se localiza en la salida al norte de esta ciudad, prácticamente donde inicia la Autopista del Pacífico Mazatlán-Culiacán.

“Yo invito a todas las personas que no conocieron, a todas las personas que tal vez recibieron algún apoyo, alguna ayuda, alguna sonrisa, algún saludo departe de él a que vengan y le den el último adiós como él se lo merece, como esa persona que fue, esa persona buena que que ayudó a muchas personas y como el amigo que siempre fue para todos los demás”, expresó.

“Así que sí, invito a la gente a que lo acompañen a él en su último adiós y que mañana nos acompañen en su despedida en el panteón”.

A pregunta expresa dio a conocer que a su papá le dieron dos infartos cerebrales que dañaron los dos hemisferios del cerebro, tenía neumonía, traía arritmia, también presentó un paro de broncoaspiración al llegar al hospital y todo eso junto fue lo que lo llevó a que perdiera la vida la tarde del miércoles en el Hospital General de Mazatlán.

Tras el éxito de su programa radiofónico En la Mira, Rodríguez Pasos fue Diputado federal y en el 2021 fue electo como Presidente Municipal de Mazatlán por el Partido del Trabajo para el periodo 2001-2004, pero en el 2002 fue desaforado por el Congreso del Estado después de que fue denunciado de golpear a su esposa Consuelo “O”.

En los últimos años también se encontraba en paradero desconocido para la Fiscalía General de Sinaloa tras ser denunciado por su ahora ex pareja, la ex regidora Guadalupe “N”., de sustraer a sus dos hijas, las cuales fueron recuperadas luego de que Rodríguez Pasos fue internado en el hospital donde finalmente perdió la vida.

Su hermano Juan Carlos Rodríguez Pasos dijo que recuerda a Jorge como un gran hermano, un gran padre, un gran hijo y un buen gestor de Mazatlán, que ayudó a mucha gente.

“Siempre fue un hombre de buen corazón, gran hermano también, ahorita le sobreviven seis hijos, somos varios hermanos”, añadió Juan Carlos.

“Estamos aquí en (la funeraria) Aeternus, aquí a un ladito del Walmart, está abierta la invitación para toda esa gente que en vida quiso a mi hermano y lo sigue queriendo, aquí los estamos esperando de todo corazón, vamos a despedir a Jorge Pasos”.

Además de familiares y amigos, a la funeraria donde es velado Jorge Pasos han acudido ex presidentes municipales de Mazatlán como Alejandro Camacho Mendoza y Fernando Pucheta Sánchez, así como el ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática y ex Alcalde de Rosario, Aarón Flores Estrada, entre otros, se dio a conocer en el lugar.

Tras la misa de cuerpo presente, cerca del mediodía de mañana viernes, familiares, amigos y seres queridos en general le darán el último adiós a Jorge Rodríguez Pasos en el panteón Aeternus, ubicado en la salida al norte de Mazatlán.