$!Recuerdan jóvenes el sentido de la Semana Santa con manifestación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un mensaje de fe, reflexión y sentido comunitario, jóvenes realizaron una procesión religiosa en el malecón de Mazatlán como antesala a la celebración de Semana Santa y Pascua, representando los momentos más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Decenas de jóvenes feligreses provenientes de distintas parroquias del puerto participaron en este recorrido, organizado como una expresión pública para recordar el significado de estas fechas litúrgicas.











A través de cantos, dinámicas y representaciones simbólicas, los asistentes dieron testimonio de su fe frente a locales y visitantes que se encontraban a lo largo de este emblemático espacio. El Padre Jesús Armando Durán Sánchez, asesor espiritual de la Pascua Juvenil, explicó que esta manifestación tiene como objetivo hacer visible cómo la comunidad católica se prepara para vivir los próximos días. “Con esta manifestación queremos mostrar a las personas, recordar lo que nosotros vamos a celebrar la próxima Semana Santa. Es vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo”, comentó. “Vamos a representar cada uno de los días santos, desde el Domingo de Ramos hasta la alegría de la Pascua de la Resurrección”.











Durante el recorrido, los grupos juveniles representaron los principales momentos de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, que simboliza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén; pasando por el Jueves Santo con la Última Cena; el Viernes Santo con la crucifixión; el Sábado Santo, con la solemnidad de la Vigilia Pascual; y finalmente el Domingo Santo, que celebra la alegría de la Resurrección. Asimismo, cada grupo integrado por jóvenes de diferentes parroquias de Mazatlán portaba vestimentas distintivas que representaban un día en específico de la Semana Santa, dinámica que permitió una mejor coordinación del contingente, además de facilitar la comprensión del mensaje que se busca transmitir a la población.











Durán Sánchez destacó que todas las parroquias del puerto forman parte de la Pascua Juvenil, por lo que esta manifestación también funciona como un punto de encuentro entre comunidades, fortaleciendo la participación de los jóvenes dentro de la vida religiosa. “Estamos aquí en las diferentes parroquias de Mazatlán que van a realizar sus Pascuas, donde en cada parroquia van a tener sus propios jóvenes para realizar la Pascua Juvenil”, afirmó. A lo largo del paseo costero, familias y turistas observaron el paso del contingente, en una muestra de interés y respeto hacia esta tradición que forma parte del arraigo cultural de Mazatlán.







