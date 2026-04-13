$!Recupera Gran Acuario Mazatlán mapache bebé tras rescate

MAZATLÁN.- Un mapache bebé, hallado deshidratado hace dos meses, se recupera exitosamente en el Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán. Su rescate y evolución destacan la colaboración ciudadana y la atención especializada a la vida silvestre regional.

A través de un comunicado, se informó que el hallazgo ocurrió hace poco más de dos meses cuando personal de una empresa automotriz reportó un llanto en sus instalaciones.

Bomberos rompieron una pared y encontraron al pequeño mamífero, de apenas días de nacido, en condiciones delicadas.

El ejemplar fue trasladado al Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán, donde el equipo veterinario lo recibió deshidratado y con pronóstico reservado.

El Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán brinda atención a ejemplares silvestres que necesitan cuidado especializado. Este centro contribuye a la conservación de especies locales y a la rehabilitación de animales heridos o abandonados, facilitando su reincorporación a sus hábitats.

La gerente de veterinaria, Ángela López López, explicó que el mapache llegó con aproximadamente semana y media de edad, dependiendo totalmente de la leche. “Ahorita ya empezamos la transición a sólidos, tiene cuatro comidas al día: una de leche, dos de sólidos y la última nuevamente de leche”, detalló López López.