$!Recupera Gran Acuario Mazatlán mapache bebé tras rescate

MAZATLÁN.- Un mapache bebé, hallado deshidratado hace dos meses, se recupera exitosamente en el Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán. Su rescate y evolución destacan la colaboración ciudadana y la atención especializada a la vida silvestre regional.
A través de un comunicado, se informó que el hallazgo ocurrió hace poco más de dos meses cuando personal de una empresa automotriz reportó un llanto en sus instalaciones.
Bomberos rompieron una pared y encontraron al pequeño mamífero, de apenas días de nacido, en condiciones delicadas.
El ejemplar fue trasladado al Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán, donde el equipo veterinario lo recibió deshidratado y con pronóstico reservado.
El Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán brinda atención a ejemplares silvestres que necesitan cuidado especializado. Este centro contribuye a la conservación de especies locales y a la rehabilitación de animales heridos o abandonados, facilitando su reincorporación a sus hábitats.
La gerente de veterinaria, Ángela López López, explicó que el mapache llegó con aproximadamente semana y media de edad, dependiendo totalmente de la leche. “Ahorita ya empezamos la transición a sólidos, tiene cuatro comidas al día: una de leche, dos de sólidos y la última nuevamente de leche”, detalló López López.
El proceso de atención requirió cuidados especializados, ya que los mamíferos en etapa neonatal dependen por completo de su madre. Esto es no solo para alimentarse, sino también para funciones básicas como la estimulación para que puedan realizar sus necesidades, dado que su sistema digestivo aún no está desarrollado.
Gracias al trabajo constante del equipo, el mapache se muestra activo y su evolución es favorable. Actualmente tiene alrededor de dos meses y medio de edad, pesa más de un kilogramo y continúa en transición hacia una dieta sólida.
Alcanzará su tamaño adulto aproximadamente al año y medio de vida, por lo que aún requiere seguimiento. Esta historia refleja el compromiso del Hospital de la Fauna con la vida silvestre, así como la importancia de la colaboración ciudadana y la intervención oportuna para brindar segundas oportunidades a la fauna de la región.