Recuperar confianza ciudadana y que vuelvan a sentirse seguros es el reto: Graciela Domínguez

Recuperar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno y conseguir que las personas vuelvan a sentirse seguras al salir a las calles y ocupar los espacios públicos será uno de los principales retos frente a la situación de violencia que atraviesa Sinaloa, señaló la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

En su más reciente visita Mazatlán, Domínguez Nava habló sobre el hartazgo que existe entre la población después de un periodo prolongado de hechos de violencia e inseguridad en la entidad, reconociendo el sentir de los ciudadanos y aseguró que su administración tiene como meta recuperar su confianza.

“La entendemos y para mí la meta es que la gente recupere la confianza en su Gobierno, que sepa que junto con su Gobierno podemos construir a Sinaloa con paz y seguridad”, comentó.

La Gobernadora planteó que uno de los principales indicadores para evaluar una recuperación de las condiciones de seguridad será la manera en que la propia ciudadanía se sienta al desarrollar sus actividades cotidianas.

En ese sentido, consideró que no será suficiente hablar de acciones y estrategias gubernamentales, sino que los resultados deberán reflejarse en que las personas tengan nuevamente la tranquilidad para salir de sus hogares y permanecer en espacios públicos.

“Cuando la gente sienta la seguridad de salir a las calles, de sentirse a gusto en una plaza, en esa medida nosotros estaremos diciendo que está superado el problema de inseguridad”, declaró.

“Es el reto, que la gente se sienta segura”, agregó.

La Gobernadora sostuvo que el Gobierno estatal parte del reconocimiento de la problemática que enfrenta la entidad y aseguró que su administración no pretende negar ni minimizar los acontecimientos relacionados con la delincuencia y la inseguridad.

Domínguez Nava insistió en que el propósito de las acciones que prepara su administración estará dirigido hacia la población y en generar condiciones que permitan recuperar la seguridad.

Finalmente, la Gobernadora estableció un parámetro para medir los avances no solamente de la actuación institucional, sino también la posibilidad de que los ciudadanos recuperen la tranquilidad en su vida diaria, vuelvan a apropiarse de sus calles y plazas y, con ello, recuperen también la confianza en las autoridades.