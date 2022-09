Recuperar el aprendizaje es el principal desafío de la nueva titular de la SEP: Mejía López

MAZATLÁN._ La recuperación de aprendizajes afectados durante la pandemia del Covid-19 es el principal desafío de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública y no el aplicar un nuevo modelo educativo en el País, manifestó el ex titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.

“Mi comentario a nivel nacional, creo que hay unos desafíos muy particulares que tienen que ver con la recuperación de aprendizajes, creo que ese el desafío que tiene la Secretaria Leticia Ramírez y después de la recuperación de los aprendizajes pues puede venir lo que sea, pero sin la recuperación de aprendizajes nada, eso es lo primordial”, enfatizó.

El también ex presidente de Mexicanos Primero Sinaloa agregó que la afectación al aprendizaje tiene que ver con la pandemia de Covid-19 que se alargó de 15 días a tres meses, después a cerrar un ciclo escolar y aperturar otro.

“Y creo que eso al final de cuentas nos enseñó que la escuela es muy necesaria para los niños, hay estudios hechos por sociedad civil, no por la Secretaría de Educación, que creo que ese es una llamada de atención, la propia SEP debería de tener sus propios diagnósticos que dicen que con un día que hubieran asistido los niños (de manera presencial a la escuela) hacen la diferencia”, subrayó.

“Entonces creo que la pandemia fue una cosa, pero ahora el desafío que tiene forzosamente es recuperar los aprendizajes porque si no los últimos datos te dicen que se perdieron probablemente, algunos dicen dos, otros tres años, y eso trae otras consecuencias no solamente en los aprendizajes en la parte escolar sino el día de mañana con la generación de los niños y en el tema de los ingresos, el tema de la distribución del ingreso, las desigualdades, la violencia y creo que por eso es lo primordial que el país debería estar pensando”.

Mejía López recalcó que el nuevo Modelo Educativo, como todo, puede tener cosas oportunas, otras menos, y sin duda los profesores serán los mejores aliados que se van a tener siempre.

“Pero creo que tiene que ver con el momento en que puedes decir que hay que echar a andar un modelo educativo y este no es el momento, así de claro, no lo es porque hoy habría que acompañar a los profesores a las escuelas para que puedan estar más cercanos a los niños, a las familias y concentrarse en lo que todos creo deberíamos estar concentrados que es recuperar aprendizajes y eso de la mano yo creo el tema siempre será un dolor que debemos atender y tiene que ver con la infraestructura de las escuelas”, recalcó el ex titular de la SEPyC.

“Creo que entre acompañar a los docentes, atender la infraestructura escolar concentrados en los aprendizajes de los niños pues no hay lugar para un (nuevo) Modelo Educativo en este momento”.

También dijo que la pandemia del Covid-19 enseñó que era muy importante darle libertad al profesor y que el mejor aliado que se va tener siempre en la educación es el maestro y no hay sistemas educativos mejores que sus profesores.

“Entonces si este Modelo Educativo recupera o apertura todavía con mayor fuerza darles libertad a los docentes pues creo que eso puede ser algo muy interesante, pero eso implica todo un acompañamiento desde las normales, lo que hoy enfrentan los profesores es que todas nuestras escuelas se volvieron multigrado, eso quiere decir que un niño que está en cuarto de primaria hoy a lo mejor tiene aprendizajes de segundo, pero está con un profesor de cuarto”.

Por ello, expresó que si bien es cierto que hay posible libertad docente en el Modelo Educativo se tendría que evaluar y tener un diagnóstico y lo que se ha platicado es que dicho modelo todavía no parece muy firme, muy sólido y al parecer está agendado que se va llevar a cabo muy próximo.

“Pero creo que al final de cuentas para que puedas recuperar aprendizajes tienes que diagnosticar y sobre ese diagnóstico ver entonces qué necesidades tienen los niños, cómo están los profesores, la parte emocional de las familias de los maestros y creo que no da lugar para un Modelo Educativo en este momento”, enfatizó.