Recuperar el Parque Central es para hacerlo funcional: Alcaldesa de Mazatlán

MAZATLÁN._ La rehabilitación de espacios públicos, como el Parque Central y los Centros Comunitarios del Bienestar, buscan llevar seguridad social a las familias, con ese objetivo trabaja el Gobierno Municipal de Mazatlán, por indicaciones de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

De acuerdo a un comunicado, el “Sendero de Paz” que estará habilitado en las instalaciones públicas del Parque Central, a cargo del Gobierno Municipal, será el lugar que tiene como objetivo hacer comunidad.

En entrevista a medios de comunicación, Palacios Domínguez explicó que recuperar este espacio es para hacerlo funcional con la rehabilitación de la infraestructura del lugar.

“En Parque Central, lo que estamos buscando es el rescate de espacios públicos, estamos dándole mantenimiento a los baños. Estamos también rehabilitando todos los módulos que están ahí, que estaban abandonados”, dijo.

La Alcaldesa describió que las instalaciones que se están rehabilitando como los módulos que no estaban en condiciones para ser utilizados, hoy podrán ser espacios donde personal del Ayuntamiento imparta talleres, se desarrollen programas para las y los mazatlecos y se sigan realizando los que ya están, como Guardianes del Medio Ambiente, Flor Nativa, Huellitas del Bienestar, además de impulsar otros donde las familias puedan interactuar.

También agradeció que el sector empresarial este apoyando este proyecto con la rehabilitación y con ideas para crecer el proyecto que garantiza la seguridad social.

“Empresarios, empresarias, que se están uniendo, apoyando para que tengamos juegos infantiles, están pintando murales, estamos también rehabilitando, para que tenga oportunidad de tener lanchas, que nuestras niñas y niños puedan ir a divertirse”, destacó.

Palacios Domínguez comentó que este proyecto de rehabilitación se ejecuta con recursos propios del Ayuntamiento, para dejar funcionales los baños, tres módulos, lámparas y otras adecuaciones que tiene que ver con áreas recreativas.