Recurrirán hoteleros a influencers y agentes de viaje para promocionar Mazatlán

Recurren a influencers y agentes de viajes para mostrar al Mazatlán activo, renovado y mejore la percepción, adelantó el líder hotelero José Ramón Manguart Sánchez.

Detalló que será una semana que aprovecharán para mostrar las novedades del destino por transmisiones en vivo para diferentes perfiles.

“Es un grupo de influencers que traemos como asociación de hoteles Tres Islas a Mazatlán y también un fan trip de 40 agentes de viajes de Guadalajara. Haciendo lo propio para que la gente disfrute la experiencia. Tenga conocimiento de nuestro producto integral como Mazatlán y que eso se pueda capitalizar en futuras ventas. Esta y la próxima semana”, dijo.

“De lo que se trata es que conozcan todas las novedades como La Farolesa, el Centro Histórico, Chequina y la Mansión Pirata, entre otros puntos como hoteles, el Gran Acuario. Los influencer van a hacer transmisiones en vivo”.

Reiteró es un esfuerzo como asociación, esperando capitalizar las serie oportunidades que se puedan presentar.

“Son influencer con perfiles distintos, familiares, inclusive temas deportivos, de fitness. Para nosotros es la primera vez que hacemos un fan de influencers en el destino. No tenemos un antecedente de algo que se haya hecho así en la ciudad”.

Luego de registrar 80 por ciento ocupados cuartos por los maratonistas y el encuentro de beisbol en la ciudad el fin de semana, prevé repetir la cifra en el periodo decembrino.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, recalcó registraron buena afluencia de huéspedes, desde el viernes, sábado y domingo.

“Las ocupaciones suben alrededor del 80 por ciento el fin. El maratón es un evento que siempre le ha dado cosas positivas a Mazatlán. Ha estado en las buenas y en las malas y que bueno que la gente tuvo una grata experiencia deportiva. Que se empató con el tema del béisbol o el tema de Mazatlán-Culiacán. La gente contenta disfrutando del evento hubo buenos comentarios del evento, muy buenos comentarios de la ciudad Y bueno pues ahora sigue con la mira del Maratón Pacífico 2026”.

Manguart Sánchez se dijo positivo ante el próximo periodo vacacional decembrino que inicia el día 26 y para el que ya va el 50 por ciento del inventario de habitaciones, pero continuarán promoviendo en los mercados nacionales

En entrevista finalizó diciendo que ya están listos para el periodo vacacional.

“Casi, casi, prácticamente queda poquito para iniciar. Si, el grueso de la ocupación la estamos esperando a partir del día 26 hasta el día 3-4 de enero. Seguramente vamos a estar por niveles por encima del 80 por ciento Inclusive pudiéramos aspirar al tema del 90 por ciento por todos los esfuerzos de promoción que se han hecho”.