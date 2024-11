Recursos del municipio no son suficientes para atender las necesidades de todos: Estrella Palacios

A tres días de haber iniciado su administración, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez mencionó que en lo que resta del 2024 estarán trabajando bajo el presupuesto del Plan de Desarrollo Municipal que dejó la administración pasada, y será hasta 2025 cuando tengan un nuevo presupuesto para echar a andar sus planes y estrategias en pro del pueblo mazatleco.

“Ahorita vamos entrando al nuevo gobierno, entonces todavía seguimos en estos días terminando los trámites correspondientes para poder determinar cuánto es el presupuesto que tendremos. Sabemos que en noviembre y diciembre vamos a trabajar, digamos, con lo que ya está etiquetado en el Plan de Desarrollo Municipal que deja la administración pasada, y será a partir de enero de 2025 cuando tengamos nuestro nuevo presupuesto y podamos con mucho gusto en los próximos días compartirles estos datos, tanto de lo que vamos a tener en este periodo como en el siguiente”, dijo Palacios Domínguez.

En tanto, Palacios admitió que los recursos del municipio no serán suficientes para cumplir y solucionar con todos los problemas y necesidades que tiene la ciudad porteña, por lo que afirma le tomará la palabra al Gobernador Rubén Rocha Moya para buscar apoyos en funciones más altas como el nivel estatal y el federal.

“Nosotros sabemos que solamente con los recursos del municipio, no es suficiente para atender todas las necesidades que tienen los mazatlecos. Esa es una de las cosas que estaremos haciendo en esta administración, que no solamente vamos a estar utilizando recursos del municipio, vamos a gestionar y a buscar apoyo del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal”.

“Hace unos días ya lo mencionaba nuestro Gobernador en la toma de protesta ciudadana, que él nos va a estar apoyando con varios temas que ya se comprometió delante de todos los mazatlecos, y pues queremos que no solamente queden en esos compromisos, queremos seguir buscando diferentes dependencias del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal”.

LUCHARÁN CON TODO POR LEVANTAR EL SECTOR RURAL

Palacios Domínguez explicó que el plan de trabajo para el patrimonio que buscará tener su administración se centrará en varios aspectos, y uno de los más importantes será el apoyo a la zona rural para que esta pueda creer en turismo, ya que su intención es que pueblos como El Recodo puedan convertirse en señoriales.

“Ahorita, por ejemplo, les estaba comentando en lo que es la zona rural, que es una de las causas que vamos a estar atendiendo, porque sabemos que si ayudamos a la zona rural también crece el turismo, que es algo importante. Aquí lo mencionaba, que yo pretendo que El Recodo se convierta en pueblo señorial, ya que tiene todo el potencial para hacerlo, pero no solamente el Recodo, sino todos los pueblos con vocación turística que sigan creciendo”.

“Sabemos que todo eso es importante, además de desarrollar nuevos productos turísticos y hacer promoción, necesitamos también fortalecer servicios públicos y darles la atención que merecen a todas las personas que habitan aquí en la hermosa zona rural de Mazatlán”.

CAMBIO DE INSTITUTOS A SECRETARÍAS

Por otro lado, Estrella Palacios señaló que vendrán algunos cambios en ciertas dependencias, tales como Immujer, donde espera que pase de Instituto a Secretaría para darle más importancia y realce al trabajo de muchas mujeres sinaloenses, mientras que en el caso de Sedectur quieren que continúe como hasta ahora, pues hay un plan para impulsar el turismo en sectores tanto urbanos como rurales.

“Sabemos que el turismo es de gran importancia para Mazatlán como municipio y yo estoy convencida que se tiene que darle la importancia a esa dependencia. Me gustaría mucho que siguiera como Secretaría y yo ya he hablado con Celia Jauregui (nueva titular), sé que tiene una gran capacidad. Le he pedido que también el turismo rural sea una de las prioridades, además de también seguir abonando a lo que es la promoción turística de nuestro destino de Mazatlán”.

“En Immujer nos va a ayudar Elsa Bojórquez, la doctora sabemos que es una gran mujer, tiene una gran carrera y nos va a apoyar en ese tema. También estamos analizando la posibilidad de hacer ese movimiento; por lo pronto, la doctora Elsa ya está trabajando en programas que próximamente les anunciaremos en beneficio de todas las mujeres mazatlecas. La verdad es que queremos darles esa importancia al tema de las mujeres y al tema del turismo, serán grandes banderas en nuestra administración y van a tener todo su empeño las compañeras para darle muy buenos resultados a los mazatlecos”.

Añadió que los cambios de Institutos son simplemente cuestiones legales, cuestiones administrativas que pasan a haber cambios en cuanto a lo que es la estructura de la dependencia, por lo cual están analizando hacer esto como marca la ley.