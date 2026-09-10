Redoblan seguridad en zona donde fue asesinado elemento de Guardia Nacional: Alcaldesa de Mazatlán

En la zona donde fueron asesinados dos jóvenes, uno de ellos elementos de la Guardia Nacional el pasado martes, se acordó reforzar la seguridad y también donde se concentran mayor número de estudiantes, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Serán las autoridades competentes las que den esa información (si era o no elemento de la Guardia Nacional), eso es parte de la Fiscalía, se ha mencionado en la Mesa de Seguridad el tema de redoblar esfuerzos de los rondines de seguridad justamente en esa zona”, añadió en entrevista.

“Y repito, también en las zonas donde se presentan mayor número de estudiantes”.

Fue el pasado martes cuando se reportó que a un hotel ubicado en la Colonia Palos Prietos ingresaron hombres armados y asesinaron a balazos a dos jóvenes de 23 años, uno de ellos era elemento de la Guardia Nacional.

Ante expresiones de regidoras de que por el problema de inseguridad la gente ya no sale después de las 8 de la noche de sus casas, la Presidenta Municipal también dijo que hasta el momento no ha habido modificaciones en horario de cierre de establecimientos, ha continuado con el otorgamiento con las cartas de ampliación de horario en diferentes comercios.

“Y al respecto también me gustaría decirles que tenemos por parte de la Secretaría de Turismo, Economía ( Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo), que preside el licenciado Alí Zamudio, un apoyo de créditos blandos, que es de 36 millones de pesos la bolsa”, dio a conocer.

“Actualmente se han repartido alrededor de 6 millones y justamente va dirigido a las empresas, restaurantes, toda la gente que se dedica al sector comercio, turismo para que puedan tener herramientas de trabajo, para que puedan tener también pago de nóminas, hemos puesto también a su disposición programas federales como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro en el cual pueden ayudarse los empresarios con tener a estos jóvenes en la nómina, que no les cueste a ellos, es un sueldo de alrededor de 9 mil 800 pesos al mes y que ayuda a todas estas empresas”.

Son 20 empresas que actualmente están empadronadas en dicho programa, es en coordinación con Nacional Financiera y con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, continuó, las personas que estén interesadas pueden solicitar el apoyo con el titular de la Sedectur en Mazatlán.

Los créditos van de 250 mil pesos en diferentes montos para mejorar infraestructura en sus negocios, pago de nóminas o diferentes situaciones, dio a conocer la Alcaldesa.

Además reiteró que se aplican diferentes acciones para atender el problema de violencia en el municipio a través de diferentes programas y acciones con apoyo de los diferentes niveles de gobierno y en Mazatlán se tiene un despliegue de 7 mil 700 elementos de los gobiernos municipal, estatal y federal, entre otros puntos.