Reducción de horarios en Panamá Zona Dorada es estrategia ante baja afluencia, dice Erick Mandujano

MAZATLÁN._ Como una estrategia ante la baja afluencia de comensales y turistas durante el horario nocturno, considera Erick Mandujano Caro el ajuste de horarios por el restaurante y pastelería Panamá de la Zona Dorada.

El líder restaurantero señaló, a título personal, que desde su perspectiva, este nuevo horario viene más como parte de una táctica para afrontar una posible disminución en las ventas.

“Se me hace que es más por ese tema de estrategia, por las aperturas que tuvieron recientemente que tomaron esta decisión. Hablan de baja de ventas, baja de turistas, es el tema que es más que obvio para muchos, es por eso que esa sucursal es la que está reduciendo horarios”, dijo.

Mandujano Caro señaló que la decisión de la empresa se da como una reacción ante la situación de percepción que se ha tenido de Sinaloa desde que los hechos de inseguridad se han registrado en el estado.

“La decisión de Panamá no tiene que ver absolutamente con temas de violencia. La situación viene empujada por otra cosa, no podemos poner en las palabras que decir que Panamá esta directamente inmiscuidos con eso, no es eso. Es una reacción a una situación que se ha venido a dando desde hace cuatro o cinco meses”, sostuvo.

El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán comentó que la situación sorprendió al organismo, por lo que apenas se estará abordando el tema con el consejo administrativo, sobre todo por realizarse la reducción de horario a una semana de celebrar el Carnaval 2025.

“Puedo decir que es una situación que nos llamó la atención, como comentábamos de alguna manera te pone a pensar muchas cosas, sobre todo porque viene una reducción a siete días del Carnaval. No somos quién para juzgar las decisiones de cada empresa, tienen sus razonamientos”, dijo.

Mandujano Caro destacó que esta reducción de horario en Mazatlán solamente se ha presentado en la sucursal de Zona Dorada, donde la afluencia de comensales ha bajado, pero que los horarios se mantienen en el resto de las filiales de Panamá.

Además, hizo énfasis en el compromiso de la empresa por no causar bajas de nómina en sus trabajadores, al distribuir a aquellos que laboraban en dicho turno en horarios similares en el resto de sus restaurantes, incluso cerca de la misma zona.

“No están corriendo (trabajadores), están siendo reubicados. La familia Osuna Vidaurri son una institución en capacitar a su gente, en dar trabajo, tienen muchísimas plazas de empleo y ellos están haciendo más que nada por operación de su restaurantes y llevar a esa gente a otras sucursales que están muy cerca. Cuando hay una baja tiende a impactar, pero lo que sí les aplaudo es la reubicación de su gente, no hay despido”, puntualizó.