Reencarpetará SICT 55 kilómetros de la Carretera Internacional 15 en Mazatlán: Alcaldesa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reencarpetará cerca de 55 kilómetros de la Carretera Internacional 15 México que cruzan por el Municipio de Mazatlán, incluyendo un tramo en la zona urbana de este puerto, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Tras una reunión que sostuvo la mañana de este jueves con el director general del Centro de la SICT Sinaloa, Marco Antonio Batarse Ferrel, en el despacho de la Presidencia Municipal, agregó que, entre otros temas, se habló de los Senderos de Paz y del apoyo que estará brindando dicha dependencia federal en bacheo.

“Y con la buena noticia de que nos confirma el director que están ahorita en proceso de licitación y muy próximamente van a tener a bien reparar y rehabilitar, van a hacer un reencarpetado de toda la Carretera México 15, se trata de un proyecto que son de alrededor de 55 kilómetros que van a estar rehabilitando y eso es de gran beneficio para nosotros”, añadió.

“Quedamos también en seguir trabajando de la mano en apoyo con maquinaria e infraestructura que se necesita reparar, que vamos a estar trabajando de la mano aquí con el equipo de Obras Públicas Municipales”.

Precisó que se estará reencarpetando toda la parte de la carretera federal que atraviesa Mazatlán, sobre todo áreas que están muy dañadas como la parte de La Urraca, Villa Unión, entre otros puntos.

“Y desde el día de hoy y mañana ya comienzan con apoyos de bacheo en puntos que nosotros les estamos indicando ya, que estábamos nosotros como un esfuerzo municipal ya van a empezar ellos también a apoyarnos y estamos muy agradecidos porque fue una reunión productiva y eso refleja el compromiso que tiene nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum con Mazatlán y también con la infraestructura urbana”, recalcó.

El director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, precisó que en la parte urbana el reencarpetado que realizará la SICT es en la Carretera Internacional Salida al Norte y que va de la Avenida Insurgentes hacia el Libramiento Luis Donaldo Colosio y Carretera Internacional 15 en mención, que es una vialidad federal.

“Van a estar haciéndolo por fases, el día de mañana, por ejemplo, van a reparar 10 baches, ya nos lo están comunicando ahorita y cuando termine y se dé el fallo de la licitación que se tiene de la México 15 son 55 kilómetros lo que van a estar reencarpetando, totalmente reparando la carretera, y eso es muy bueno para nosotros porque va mejorar la vialidad en general para Mazatlán”, expuso Palacios Domínguez.

También dijo que en la reunión privada con Batarse Ferrel se trató el tema de la reconstrucción del Puente Juárez, en la Avenida Gabriel Leyva y el Estero del Infiernillo.

“Sí, también fue otro de los temas que tratamos, estamos solicitándoles a ellos también el apoyo, como ustedes bien saben ese proyecto ya lo tiene Asipona (la Administración Portuaria Nacional de Mazatlán), el Almirante Tesina y en este caso también fue tratado con el delegado Marco Batarse”, dio a conocer la Alcaldesa.

“Y quedamos de enviarle todos los documentos que tenemos en cuanto a mecánica de suelos, los estudios que se tienen de impacto y todo el proyecto en general que se tiene y la importancia debida que tiene el Puente Juárez, quedamos de estar en comunicación, ellos van a revisar el tema, pero sí informarles que la Carretera México 15, la rehabilitación de la misma es un hecho y es una muy buena noticia para nosotros como Municipio puesto que atraviesa toda la ciudad y van a estar reparándose en su totalidad”.

Palacios Domínguez precisó que en el caso del Puente Juárez se tiene toda la parte técnica, se ha estado en pláticas con los colegios de Arquitectos e Ingenieros, todos los mazatlecos saben que es una prioridad para este municipio y se sabe de la necesidad de repararlo totalmente.

“Ahorita también estuvimos hablando con el delegado de este tema y bueno, él quedó en apoyar este proyecto, en enviar todos los estudios y la justificación y la relevancia que tiene el tema hacia el Gobierno Federal para podernos ayudar”, recalcó la Alcaldesa.

“De todas maneras yo le comentaba que estamos en la mejor disposición, ya llevándose el próximo año los presupuestos, en hacer trabajos bipartitas con ellos o tripartitas si también nuestra Gobernadora quisiera apoyarnos, porque es una necesidad que se tiene en el puerto de Mazatlán”.

Sin embargo, no aceptó dar por el momento un costo estimado de la inversión que se requiere para esa obra, aunque dijo que son menos de 100 millones de pesos.