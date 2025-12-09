Reencarpetarán vialidades de Mazatlán con inversión de cerca de $25 millones: Alcaldesa

Ya están por salir las licitaciones de los dos paquetes de obras para reencarpetar tramos de calles y avenidas de Mazatlán con una inversión de cerca de 25 millones de pesos, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Son dos paquetes que tenemos pendientes, tenemos un paquete que va salir ya la licitación (el fallo) el 12 de diciembre y el segundo va salir el 15 de diciembre... se tratan de avenidas y calles que ya lo necesitaban muchísimo, ya con tapar baches no era suficiente”, añadió.

“Este es un trabajo que se está haciendo para mejorar la movilidad de Mazatlán y representa alrededor de 25 millones de pesos todos los dos paquetes de obras que vamos a realizar, son avenidas importantes como la Insurgentes, está el Centro, está también la Teniente Azueta, calle Canizález, Calle Juárez, Melchor Ocampo, la Avenida Zaragoza, Calle Aquiles Serdán”.

Además se reencarpetará la Calle Estadio entre Teodoro Mariscal y Avenida Justo Sierra, tramos de las avenidas Juan Pablo II; México 68, Jacarandas, Emilio Barragán y la Calle 5 de Mayo.

“Estos esfuerzos que se están haciendo son para terminar el año en mejores condiciones, con más obra pública, haciendo lo que la gente nos solicita que son tener mejores condiciones en las calles, tener calles más dignas para la movilidad y sobre todo para la seguridad también”.