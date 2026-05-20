$!Reflexiona José Gómez del Campo sobre el aislamiento emocional en tiempos de hiperconectividad

MAZATLÁN._ Con una reflexión sobre la importancia de fortalecer las relaciones humanas en una sociedad cada vez más conectada digitalmente, el doctor José Fernando Gómez del Campo Estrada impartió en Mazatlán la conferencia magistral “El poder de la conexión humana: construyendo relaciones significativas”.
En el marco del Día Nacional del Psicólogo, Gómez del Campo Estrada impartió esta conferencia ante profesionistas, estudiantes y especialistas de la salud mental, en un evento organizado por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán.
En la ponencia, el especialista habló sobre los desafíos emocionales y sociales que actualmente enfrenta la sociedad, la cual, debido a un mal uso de la comunicación digital, cada vez se ve más afectada por la soledad, la violencia y las crisis emocionales.
“En la actualidad, es importante hablar sobre las relaciones interpersonales significativas y cómo esa es la semilla de una sociedad sana, en donde la tarea de los psicólogos es acompañar a la persona en todo su proceso de crecimiento para que llegue a ser sana y formar sociedades sanas”, comentó.
“Porque debemos recordar que personas sanas forman sociedades sanas, mientras personas enfermas pues ya estamos viendo las consecuencias en la actualidad”.
El psicólogo señaló que la salud emocional de las personas impacta directamente en la construcción social, advirtiendo que las problemáticas que actualmente vive el mundo reflejan también el deterioro de muchas relaciones humanas.
Asimismo, el doctor dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de estudiantes que buscan formarse dentro de esta profesión, señalando que el País y el mundo enfrentan retos complejos que requieren especialistas preparados en salud mental.
“Es importante señalar que los estudiantes se preparen muy bien para los retos que este País les plantea, porque son muchos y cada vez más complejos, pero no solo México necesita de los psicólogos, el mundo entero requiere profesionistas preparados en salud mental”, externó.
Gómez del Campo Estrada señaló que actualmente la sociedad vive una fuerte contradicción entre el avance de la comunicación digital y el aislamiento emocional que enfrentan muchas personas, situación que continúa reflejándose en problemas como la violencia, la depresión y el suicidio.
“Hay mucha comunicación y, sin embargo la gente, sigue sintiendose sola. Sigue habiendo suicidios, sigue habiendo violencia, sigue habiendo esa soledad que a pesar de toda esta comunicación digital y todo eso, ahí sigue”, declaró.
“La conexión humana sigue siendo indispensable para construir relaciones sanas y comunidades emocionalmente más fuertes”.
El especialista mencionó que la salud emocional de las personas impacta directamente en la construcción de sociedades más sanas, por lo que advirtió que los retos actuales de la psicología van mucho más allá de la atención clínica tradicional.
En este sentido, finalizó explicando que actualmente los profesionistas de la salud mental también deben acompañar a las personas frente a problemáticas sociales, emocionales y familiares que afectan cada vez más a la población, especialmente en un contexto marcado por la violencia, la soledad y las crisis emocionales.
“La salud emocional de las personas termina reflejándose en la salud de toda la sociedad. Los retos actuales para la psicología no solamente tienen que ver con la atención clínica, sino también con acompañar a las personas frente a problemas sociales, emocionales y familiares”, puntualizó.
La conferencia magistral formó parte de las actividades académicas y de actualización profesional impulsadas por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán, en un evento que permitió hablar sobre la importancia de la psicología en un contexto social marcado por problemas emocionales, crisis familiares, adicciones y trastornos de salud mental que afectan especialmente a jóvenes y adolescentes.