$!Reflexiona José Gómez del Campo sobre el aislamiento emocional en tiempos de hiperconectividad

MAZATLÁN._ Con una reflexión sobre la importancia de fortalecer las relaciones humanas en una sociedad cada vez más conectada digitalmente, el doctor José Fernando Gómez del Campo Estrada impartió en Mazatlán la conferencia magistral “El poder de la conexión humana: construyendo relaciones significativas”.

En el marco del Día Nacional del Psicólogo, Gómez del Campo Estrada impartió esta conferencia ante profesionistas, estudiantes y especialistas de la salud mental, en un evento organizado por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán.

En la ponencia, el especialista habló sobre los desafíos emocionales y sociales que actualmente enfrenta la sociedad, la cual, debido a un mal uso de la comunicación digital, cada vez se ve más afectada por la soledad, la violencia y las crisis emocionales.

“En la actualidad, es importante hablar sobre las relaciones interpersonales significativas y cómo esa es la semilla de una sociedad sana, en donde la tarea de los psicólogos es acompañar a la persona en todo su proceso de crecimiento para que llegue a ser sana y formar sociedades sanas”, comentó.

“Porque debemos recordar que personas sanas forman sociedades sanas, mientras personas enfermas pues ya estamos viendo las consecuencias en la actualidad”.