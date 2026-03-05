$!Reflexionan en Mazatlán sobre sanar emociones y romper patrones familiares

MAZATLÁN._ Sanar el alma es una responsabilidad individual, señalaron expertas en un conversatorio de reflexión emocional este jueves en Mazatlán. El encuentro “Legado emocional: Recupera el poder de tu historia personal” se llevó a cabo en beneficio de Fundación MAPA Renacer, con dos conferencias y un conversatorio de la mano de la reconocida psicoterapeuta Shulamit Graber y la escritora Rayo Guzmán. El propósito, además de recaudar fondos, fue generar un espacio de autoconocimiento, reflexión y sanación emocional. Y es que los patrones y creencias heredadas pueden ser el origen de los males como la violencia y enfermedades mentales, coincidieron las expertas.

Tanto Shulamit Graber como Rayo Guzmán hablaron de cómo sí se puede sanar con una nueva historia personal, liberándose de patrones o creencias emocionales heredados que solo representan cargas. Esta última disertó la primera conferencia, “Raíces y Alas”, centrada en la escritura como herramienta de sanación.

Licenciada en Comunicación, maestra en Educación y especialista en Desarrollo Humano y Tanatología, Rayo Guzmán propuso la escritura consciente como un recurso para procesar emociones. Mientras que la conferencia de la “Herencia invisible” ,rompiendo creencias y mitos familiares, fue expuesta por Shulamit Graber, en la que relató que desde niña ya observaba las emociones desde los juegos platicando con muñecas, sin conocer la palabra psicología.

La psicoterapeuta narró visiblemente emocionada cómo, en su propia historia familiar de patrones, la palabra violencia la marcó desde niña por un padre violento que le hizo vivir una niñez difícil y que descubrió que él traía tres generaciones atrás con la misma carga emocional sin saberlo. Graber comentó que tuvo que recibir terapia para sanar su dolor, buscando su padre reconociera el patrón hasta que finalmente pudieron sanar su historia familiar. “Sanar es una responsabilidad individual y que si yo pude, ustedes también lo podrán hacer”, manifestó. Con tres hijos casados, Graber se especializó en terapias para sanar casos de violencia, secuestros y violación, ya que ella misma fue secuestrada por error hace 17 años.

Y citó que frases como “el amor no es para mí” y “esto viene de familia”, son solo productos de creencias. “Todo se mueve por creencias entre los seres humanos, pero es cuestión de elegir qué queremos creer y cuestionar si es con lo que queremos vivir”, dijo. Por su parte, Karen Jonsson Gavica, presidenta de la Fundación MAPA, explicó que el llamado al evento cumplió su objetivo con un lleno del salón, pero lo más importante fue que los asistentes escucharon y reflexionaron de cómo sí se puede escribir una nueva historia personal, revisando patrones y creencias generacionales, que en ocasiones no dejan avanzar.

Agradeció a las dos psicoterapeutas, quienes no solo llenaron el salón, sino el corazón y el alma de los asistentes con las mejores recomendaciones. Además, expresó que la fundación les estará eternamente agradecida por lo recaudado para continuar con la sanación y tratamiento de muchas más personas en Mazatlán.

Jonsson Gavica también reconoció el acompañamiento de todos los colaboradores de MAPA, quienes como equipo han crecido en vivencias y aprendizajes al frente de la fundación. Periódico Noroeste recibió un reconocimiento por el patrocinio brindado al evento con causa, de manos de las dos conferencistas y la Fundación MAPA.

Este espacio también incluyó el conversatorio “Resetea, resignifica y reprograma tu vida”, espacio que fue aprovechado por los asistentes para preguntar y conectar con otras historias entablando empatías y asumiendo realidades. Ahí también se narraron vivencias de dolor, similares y distintas a las de las psicoterapeutas que expusieron. Entre las reflexiones hechas, se habló de las relaciones de familias y de las laborales que han arrastrado de forma lineal, desde los secretos que no se hablaron en el pasado y que a partir de ahora podrán hacerlo.



