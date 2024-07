MAZATLÁN._ Invitado a la mesa de diálogo “Sí a la reforma al Poder Judicial”, el Juez titular del Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán, Manuel Hirán Rivera Navarro, llamó a establecer una plática efectiva y tomar esto como una oportunidad para mejorar el sistema y generar cambios en beneficio de la ciudadanía.

“Esa reforma, que si bien es importante, es una gran oportunidad para poder mejorar la función judicial que se le da a los ciudadanos, viene a ser un parteaguas pero no debemos de desaprovechar esa oportunidad y generar cambios que solo nos lleven a controles de los otros poderes en detrimento precisamente de la calidad de los servicios de justicia que se le brindan a los ciudadanos”, señaló.

Rivera Navarro dijo esperar un diálogo sincero y honesto sobre realidades, no sobre acusaciones, descalificaciones y faltas de información, pues mucho del entorno social que se ha generado parte de premisas que han sido falsas que han sido alejadas de la realidad, acusó.

“Lo que queremos hacer es dar a conocer qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, de qué forma hemos llegado a este cargo, cómo no constituimos una clase privilegiada, la mayoría de mis compañeros se han formado en la carrera judicial”, explicó.

Parte de lo expuesto en este encuentro tendrá el objetivo de poner en contexto a la parte oyente sobre el trabajo que se realiza y que resulta difícil plasmar en ejemplos, y en la mayoría de los casos es intangible, sin restar la importancia que esto tiene.

Al foro generado por la dirigencia del partido Morena, encabezado por la Diputada federal electa, Graciela Domínguez Nava; fueron invitados el Juez titular del Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán; y la licenciada Audel Bastidas Iribe.

El Juez destacó que el Poder Judicial se ha plasmado como un poder autoritario frente a los otros poderes, lo cual es una falsedad porque siempre se ha caracterizado por buscar el equilibrio.

“El Poder Judicial constituye un factor de equilibrio; desafortunadamente algunas personas de los otros poderes no tienen una adecuada lectura de la función que realmente realizamos no se trata en principio de estar siendo un obstáculo para la generación de los movimientos de cambio que desde el Ejecutivo se tratan de realizar, pero sí un factor de estabilidad y de que si se va a generar una acción en el gobierno esa acción de gobierno debe considerar siempre el respeto de los derechos humanos y de las personas que involucra en esa decisión”, indicó.

“Desde la perspectiva legislativa, con la creación de leyes que nos lleven a un destino de lo que estamos viviendo, ya sea leyes federales o estatales, que implique en comunión como una acción de gobierno, atender a un sector o un aspecto de la vida pública, pues resulta que también el Poder Judicial termina siendo un factor de equilibrio porque no todas las leyes son justas, no todas las leyes respetan derechos humanos”.

Rivera Navarro reconoció que la falta de importancia que los ciudadanos dan a un ente como el Poder Judicial va de la mano con la falta de división de sus labores y logros en favor del cumplimiento de derechos trascendentales como la salud o la libertad.

“Se decía, así fuimos formados, que los jueces hablamos a través de las sentencias, el problema es que las sentencias no se difunden y por lo tanto el ciudadano no sabe realmente lo que hacemos, no sabe que hoy en día han aumentado de manera significativa los juicios de amparo por parte de atención a la salud, también nos toca resolver cada día más asuntos que van relacionados con la falta de atención a juicios rápidos a juicios que estén dentro de los parámetros legales”, expuso.