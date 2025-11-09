Reforzamiento de seguridad en Mazatlán ha tenido buenos resultados: SSPM

MAZATLÁN._ Luego del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán para asegurar el bienestar de la ciudadanía y sus eventos, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, indicó que estas labores están teniendo buenos resultados gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno.

Mencionó que dicho operativo ha ayudado especialmente en la recuperación de motocicletas y algunos vehículos con reporte de robo, ya que las unidades de Movilidad y la autoridad federal realizan retenes y recorridos pertinentes para atender todos los reportes.

“Bueno, el operativo general ha tenido resultados positivos. En el caso de robos de motocicletas, también tenemos un gran número de motocicletas recuperadas y vehículos con reporte de robo, tránsito de vehículos de robo, vehículos con placas sobrepuestas”, indicó Barrón Valdez.

“Tenemos la incidencia del robo a motocicletas más que el de vehículo, pero nos encontramos realizando esa coordinación con la autoridad federal; ustedes lo podrán ver con las autoridades de Marina, Defensa, la Seguridad Ciudadana y sobre todo nosotros con Policía Municipal y el Estado”.

El funcionario municipal indicó que actualmente hay un promedio de cinco motocicletas reportadas como robadas al día; sin embargo, estos robos no se contemplan en situaciones violentas que lleven a lesiones o decesos, además de que ya tienen localizadas las colonias donde mayormente se llevan a cabo estos delitos.

“Son menores los reportes violentos de robos de motocicletas. La mayoría de los reportes son robos simples, pero no son violentos y ya están estacionados. Realizamos recorridos, tenemos identificados cada una de las áreas donde hay mayor incidencia y nos enfocamos a realizar la labor de prevención en todas las áreas”, dijo.

“No me gusta mencionar las colonias conflictivas, nosotros sí la tenemos identificada y es donde se realizan mayores patrullajes. Entonces, el rubro es general en el caso de robo de motocicleta”.

Sobre los trabajos para mantener la vigilancia en el evento L’Etape Mazatlán by Tour de France, Barrón Valdez manifestó que los elementos policiales se desplegaron por la ciudad para vigilar las rutas por donde los ciclistas avanzaron la mañana de este domingo.

“Nos encontramos bien, hay bastante seguridad para este operativo, en especial también se asignaron elementos especiales; me refiero al número de elementos especiales para mantener el orden y que no haya ninguna eventualidad, así que tenemos la confianza que se va a hacer todo bien”.