Reforzamiento es para todo el sur de Sinaloa, aunque Mazatlán ahora está afectado por la violencia: Curiel Ceballos

El reforzamiento de la seguridad anunciado recientemente es para todo el sur del Estado, aunque Mazatlán ha estado más afectado en las últimas semanas por la violencia, también se reforzó la seguridad en las carreteras de Escuinapa a este puerto, dijo el director de Seguridad Pública Municipal del Rosario, Martín Roberto Curiel Ceballos.

“Cuando se pide refuerzos zona sur se habla de todos los tres, cuatro municipios no nada más Mazatlán, en este caso desgraciadamente Mazatlán ha estado más afectada que en los tres municipios; Concordia, Escuinapa y El Rosario”, añadió en entrevista tras la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en C4, en este puerto.

“En lo que respecta a mi allá en Rosario tengo una base militar ahí cerquita de Seguridad Pública, es la que me brinda apoyo, son alrededor de 60, 70 elementos de la Defensa, son los que me ayudan a mi a hacer recorridos, cualquier cosa, cualquier situación de reporte de la delincuencia organizada son los que me ayudan, ya los reportes de lo administrativo ya nos encargamos nosotros”.

Agregó que el miércoles se hicieron recorridos en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en el tramo Rosario-Villa Unión, por el rumbo de La Higuera con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y estaba tranquilo.

El recorrido se hizo porque en esa zona se han reportado robos violentos de vehículos, pero también personal de la Guardia Nacional reforzó la seguridad en las carreteras tanto libre como de cuota de Escuinapa hasta a Mazatlán.

“En lo que va del mes en lo que a mí respecta en mi municipio, que es hasta el kilómetro 225 carretera pista ahí solamente un vehículo me han despejado en carretera, en lo que es el municipio a mi no me han despejado ni un vehículo”.

Reiteró que sí se ha reforzado la vigilancia en las carreteras de Escuinapa a Mazatlán.