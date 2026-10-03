Reforzará CAPTA atención a turistas por temporada alta de cruceros en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el inicio de la temporada alta de cruceros, el Centro de Atención y Protección al Turista reforzará las acciones de atención, orientación y proximidad social dirigidas a los visitantes que arriben al puerto durante los próximos meses, informó su directora, Gessiel Berenice Andrade López.

La temporada de mayor actividad para este segmento turístico, señaló, se extiende aproximadamente de octubre a mayo, periodo en el que aumenta el flujo de pasajeros y, con ello, la necesidad de mantener una coordinación permanente entre autoridades municipales, estatales y federales.

La funcionaria señaló que CAPTA participa durante todo el año en diferentes esquemas de atención al visitante, entre ellos el operativo Código Azul, dispositivos especiales durante arribos de cruceros y acciones que se intensifican en periodos vacacionales.

“Oficialmente inicia la temporada alta, es desde octubre hasta mayo, más o menos. El esfuerzo siempre es permanente. El operativo Código Azul es todo el año, más los operativos para la atención a nuestros turistas”, manifestó.

Andrade López indicó que una de las principales funciones del organismo es mantener comunicación con las dependencias involucradas en la atención turística, respetando las líneas de mando de cada institución, pero facilitando una respuesta conjunta cuando se requiere.

Además, agregó que las atenciones que se brindan a los visitantes son variadas, desde orientación sobre sitios de interés hasta apoyo ante la pérdida de documentos, problemas relacionados con las altas temperaturas o primeros auxilios.

En este sentido, explicó que uno de los sectores que requiere mayor atención durante los arribos de cruceros es el de adultos mayores, debido a que representan una parte importante de los pasajeros que desembarcan en Mazatlán.

“En día de barco, la mayoría de nuestros pasajeros es importante saber que son adultos mayores. Entonces también hay una parte de la proximidad social, que si alguien se nos cae, que si tiene un raspón, actuar de emergencia”, declaró.

La directora de CAPTA destacó que el tiempo también es un factor importante en este tipo de atenciones, ya que los cruceristas cuentan con horarios específicos para regresar a las embarcaciones.

En caso de alguna emergencia menor, añadió, la intención es resolverla de manera rápida para que el visitante pueda continuar su recorrido o regresar al barco sin mayores complicaciones.

Como parte de este reforzamiento, señaló que la incorporación de elementos de la Guardia Nacional y Defensa Nacional en bicicleta permitirá ampliar las acciones preventivas y de proximidad social en sectores frecuentados por turistas.

“Estas acciones como la entrega de bicicletas vienen a reforzar parte de lo que ya se viene haciendo, donde ya vamos a tener elementos de Guardia Nacional y el Ejército también en bicicleta”, comentó.

Andrade López indicó que dentro de la terminal de cruceros existe además un módulo donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno y se brinda información a los visitantes sobre los atractivos y actividades disponibles en Mazatlán.

De esta forma, con los arribos previstos durante los siguientes meses, CAPTA mantendrá la atención permanente en los sectores turísticos y continuará trabajando de manera coordinada con las corporaciones y dependencias encargadas de brindar seguridad y asistencia a los visitantes.