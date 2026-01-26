$!Reforzará Enlace Rural de Mazatlán apoyos e impulso a emprendedores

En busca de cumplir las necesidades que se siguen dando en la zona rural de Mazatlán, la dirección de Evaluación y Enlace rural buscará en 2026 continuar con los apoyos integrales en las comunidades, así como impulsar a emprendedores de aquella región a través de eventos, como lo fue el pasado tianguis artesanal de Él Recodo. Valeria González Pérez, titular de la dependencia, señaló que este año se estarán reforzando los trabajos de limpieza de camino, alumbrado de calle y otras problemáticas que se presentan en la zona rural.

Además de llevar a cabo programas con jóvenes, niños y madres de familia, en coordinación con otras dependencias. “(Los trabajos) Se basan en limpieza de caminos, de calles, alumbrado público, que se han estado atendiendo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Después del año pasado, donde hubo tanta lluvia, se han ido atendiendo cada una de las necesidades; ahorita tenemos una máquina en el norte, ya esta semana creo que se va a habilitar otra por acá por el sur y ahí estamos de esa manera atendiendo a la gente”, dijo. “Por otra parte, esta dirección va a trabajar en programas integrales con la comunidad. Lo hemos estado haciendo en El Recodo junto con Sedectur para tratar el tema de desarrollo turístico. La visión de nuestra Presidenta es que ahora se esté trabajando en todos los sectores, con los jóvenes, con los niños y con las madres de familia. Para eso vamos a tener la coordinación de las diferentes direcciones como IMMUJER, DIF y Bienestar”.

Asimismo, indicó que esta misma semana personal de la dirección va a estar participando en una capacitación con el Centro de Integración Juvenil, con el objetivo de tener un programa de apoyo en las comunidades, específicamente en las secundarias y en las preparatorias. En tanto, reiteró que habrá un impulso importante para los emprendedores de las comunidades, quienes podrán tener una proyección a los recursos y atractivos que hay en la región. Para ello estarán dando una capacitación a los pobladores con el objetivo de trabajar en proyectos turísticos. “Mañana vamos a estar en Puerta de Canoas viendo el potencial que tienen, los recursos y los atractivos para poder desarrollarlos. Hay inquietud por parte de la comunidad, pero yo creo que lo más importante es cuando la gente está organizada poder entrar nosotros también a concluir, a llevarlos de la mano y sacar adelante los proyectos que tienen, sobre todo en esas comunidades que tienen vocación turística”.