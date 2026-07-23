Reforzará Oficialía Mayor vigilancia a scooters en el malecón durante vacaciones de verano

Con el incremento de visitantes esperado durante el periodo vacacional de verano, el Ayuntamiento de Mazatlán mantendrá los operativos de supervisión sobre las empresas que ofrecen el servicio de renta de scooters en el Malecón, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la reglamentación y prevenir accidentes.

Así lo informó el Oficial Mayor, Ángel Fernando Arballo Quintero, quien destacó que personal de la dependencia realiza recorridos permanentes en la zona para verificar que las empresas operen conforme a las disposiciones municipales y que los usuarios utilicen el equipo de seguridad requerido.

Señaló que cuando los prestadores del servicio incumplen con las reglas establecidas, primero se les hace un llamado de atención y, en caso de reincidencia, se aplican las sanciones correspondientes.

“Tenemos un operativo en todo el Malecón que cubre personal de Comercio. Cuando las empresas no hacen caso, se les aplica la multa correspondiente”, expresó.

Mencionó que la dependencia también ha llevado a cabo aseguramientos de unidades cuando detecta irregularidades durante las inspecciones.

“Sí se han hecho decomisos. Normalmente decomisamos los patines cuando no cumplen, cuando no están en su espacio o no respetan las reglas establecidas”, afirmó.

Estas acciones de vigilancia se mantienen luego de que el año pasado se registraran incidentes relacionados con el mal uso de scooters en el Malecón, situación que derivó en la implementación de medidas para regular este tipo de servicio y reforzar las condiciones de seguridad para usuarios y peatones.

Entre las disposiciones establecidas por el Ayuntamiento se encuentra la obligación de que las empresas cuenten con los permisos correspondientes y promuevan el uso de equipo de protección, como casco y chaleco, además de respetar las áreas autorizadas para la operación de las unidades y el número de personas que puedan viajar en la unidad.

De esta forma Arballo Quintero reiteró que los operativos continuarán durante toda la temporada vacacional, debido a que el Malecón concentra una importante afluencia de turistas y residentes, por lo que el objetivo es mantener el orden y reducir los riesgos derivados del uso inadecuado de estos vehículos de movilidad personal.