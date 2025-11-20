Reforzará Secretaría de Seguridad Municipal operativos tras hechos de alto impacto registrados en Mazatlán

Ante los recientes hechos violentos que se han registrado en el puerto, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán implementará distintas acciones para responder a esta situación reforzando estrategias de seguridad y garantizar el bienestar de la sociedad mazatleca.

El Secretario Jaime Othoniel Barrón Valdez expresó que tras los hechos de alto impacto que se han vivido en la última semana en Mazatlán, la corporación no ha bajado la guardia manteniendo la vigilancia en distintas regiones de la zona urbana del puerto.

Barrón Valdez señaló que los operativos continuarán de manera permanente y a esto se sumará el fortalecimiento de la seguridad trabajando de manera estrecha y coordinada con las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Totalmente, habrá un reforzamiento de la seguridad. En ningún momento bajamos la guardia, y es por eso que seguimos con la coordinación con las autoridades estatales y federales”, comentó.

Con respecto a los hechos, confirmó que entre martes y miércoles, se presentaron tres hechos relevantes en donde el más llamativo fue la detonación de un artefacto explosivo, donde señaló que a pesar del impacto del hecho, no hubo víctimas mortales y solo se reportó una persona con lesiones.

Barrón Valdez comentó que a este episodio se le sumaron dos agresiones con arma de fuego, donde lamentablemente dejaron a una persona sin vida.

“Sí hubo un evento, una explosión, un artefacto explosivo donde afortunadamente no hubo personas muertas solamente una persona con lesiones leves, pero también hubo dos hechos más por disparos de arma de fuego, donde en uno de los hechos resultó una persona sin vida”, declaró.

En lo que respecta al hecho donde estuvo involucrado un artefacto explosivo, el secretario detalló que a este le corresponde una responsabilidad directa a Fiscalía del Estado, mientras que la policía municipal actúa como primer respondiente, acordonando el área y preservando la escena.

Por tal motivo, hizo un llamado a la ciudadanía a que en el momento en que se presenten hechos en los que se involucran artefactos explosivos, no exponerse acercándose al lugar, ya que los materiales de que se utilizan en este tipo de dispositivos son inestables y pueden detonar con cualquier movimiento.

Asimismo, confirmó la privación ilegal de libertad de dos mujeres en un centro comercial de Mazatlán la noche de este miércoles, indicando que la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación y mantiene la información reservada, mientras que la Policía Municipal apoya en la búsqueda y localización de las víctimas.

“Ya se encuentra la Fiscalía del Estado realizando la diligencia correspondiente, nosotros también apoyamos con el operativo para la búsqueda y localización de las personas. Ya se encuentra en la carpeta de investigación y se encuentra reservada, ya serán ellos los encargados de realizar esa diligencia y en su caso, si se puede informar”, dijo.

Ante la posibilidad de replantear la estrategia de seguridad de vigilancia en zonas periféricas de la ciudad, donde se han registrado el mayor número de los incidentes delictivos, Barrón Valdez detalló que el puerto está dividido por sectores, donde algunos son atendidos de manera directa por fuerzas federales, destacando que esta distribución permite una respuesta más focalizada en los puntos de mayor incidencia.

Por otro lado, Barrón Valdez rechazó que en Mazatlán exista un déficit crítico de elementos en la Policía Municipal, señalando que existe una rotación natural dentro de la corporación, principalmente por jubilaciones, aunque también se han presentado renuncias.

En este sentido, anticipó que este año la corporación cerrará con más de 100 elementos nuevos, incluidos los 40 cadetes que egresarán de la UNIPOL el 12 de diciembre, asegurando que el proceso de reclutamiento se mantendrá en lo que resta de este 2025.

Finalmente, confirmó que en el municipio se mantendrá presencia operativa en zonas prioritarias fortaleciendo patrullajes para buscar la tranquilidad ciudadana en trabajos en conjunto con los tres niveles de gobierno para evitar que este tipo de hechos se repitan.