Reforzará Semar su despliegue de seguridad en Sinaloa: Almirante Morales Ángeles

En la Estrategia de Seguridad coordinada en Sinaloa, la Secretaría de Marina Armada de México reforzará su despliegue en esta entidad, manifestó el titular de dicha dependencia, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante su participación en la firma de Convenios de Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa del Gabinete de Seguridad federal este lunes en Mazatlán, agregó que la estrategia tiene como objetivos reducir los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, detener a objetivos generadores de violencia y fortalecer la percepción de seguridad.

“Para alcanzarlos se realizarán las siguientes acciones adicionales: se reforzará con 634 elementos operativos, incluyendo equipos de operaciones especiales y de inteligencia, 68 vehículos, 22 motocicletas adicionales, 4 vehículos racer, dos aeronaves no tripuladas de largo alcance, dos helicópteros, 10 drones tácticos y se seguirá difundiendo el código QR”, añadió el Almirante Morales Ángeles.

“Con estas acciones estamos colaborando para regresar la paz a Sinaloa”.

En su intervención también dijo que la Semar contribuye en esta Estrategia de Seguridad en Sinaloa con capacidades marítimas, aéreas, terrestres y de inteligencia compuesto por 10 buques y 13 embarcaciones, 4 helicópteros y 3 aviones.

“La Secretaría de Marina contribuye con las capacidades marítimas, aéreas y terrestres y de inteligencia en el estado de Sinaloa, mantenemos un despliegue marítimo, terrestre y aéreo compuesto por 10 buques, 13 embarcaciones, con ello se garantiza la vigilancia marítima, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate y escolta crucero”, añadió Morales Ángeles.

Así mismo, informó, se cuenta con 4 helicópteros, 3 aviones, 17 aeronaves no tripuladas para vigilancia y apoyo a las fuerzas marítimas y terrestres, además de un componente terrestre compuesto por una brigada de Infantería de Marina reforzada con un total de 2 mil 566 elementos operativos, 266 vehículos y 23 motocicletas.

“Este despliegue permite realizar operaciones en los tres ámbitos de la Armada de México, con ello negamos el uso del mar y combatimos en tierra las actividades delincuenciales”, continuó el titular de la Semar.

La estrategia en Sinaloa se articula en seis líneas de esfuerzo, en la primera se despliegan unidades navales para hacer patrullajes terrestres y aéreos para la atención inmediata en zonas urbanas y rurales, principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Escuinapa, Navolato, Elota y El Rosario, así como en la zona costera y mar territorial del Golfo de California.

En el componente Baluarte Oasis con presencia permanente en áreas de alto impacto en la percepción de inseguridad como zonas turísticas, proximidad de plazas comerciales y zonas céntricas, la cual incluye vehículos, motocicletas, drones, personal a pie y tecnología.

Precisó que en la línea Código Azul corresponde a la seguridad a los cruceristas mediante el despliegue de personal naval en los Pueblos Mágicos y rutas de esparcimiento de cruceristas para garantizar que los visitantes al puerto de Mazatlán disfruten de su estancia sin contratiempos.

“Inteligencia e Investigación, para que en coordinación con las fiscalías estatal y federal, realizar órdenes técnicas de investigación y aseguramiento de objetivos generadores de violencia”, dio a conocer.

“Cinturón de Fuego: Mediante la presencia en comunidades aledañas, principalmente en Mazatlán para evitar el ingreso de grupos delictivos al puerto”.

En la integración de la sociedad civil con los tres órdenes de gobierno, con la implementación de QR para denuncia y percepción de inseguridad.

“Como resultado de todo lo anterior, durante el 2026 se han logrado 186 detenciones y el aseguramiento de 12 embarcaciones, se han asegurado más de 40 toneladas de metanfetaminas, media tonelada de mariguana y se han erradicado 29 mil plantíos, también se han inhabilitado 60 laboratorios clandestinos y se han asegurado 180 vehículos, se han decomisado 92 mil cartuchos y alrededor de 2 mil cargadores y 300 armas”, continuó el Almirante Morales Ángeles, entre otros puntos.

“Como parte de la seguridad de los cruceros se ha generado una derrama económica de 679 millones de pesos con el arribo de 117 cruceros en el año. Mediante la presencia de personal naval en distintas bases de operaciones se rescató la zona de pesca denominada Presa Picachos y pueblos aledaño, mismos que se encontraban desplazados por la delincuencia organizada desde noviembre de 2024”.