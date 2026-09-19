Reforzará Unidad Canina revisiones a personas y vehículos en Villa Unión

MAZATLÁN._ La Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se incorporará a los operativos realizados por el Grupo de Reacción y fuerzas federales en la sindicatura de Villa Unión, con la finalidad de fortalecer las inspecciones a personas y vehículos.

Así lo dio a conocer Gabino Ulises Jacobo Guerrero, titular de la dependencia, quien señaló que al menos un binomio canino participará en las acciones de seguridad para facilitar la detección de drogas, explosivos y pólvora durante las revisiones.

“Tenemos un despliegue operativo con el Grupo de Reacción en la sindicatura de Villa Unión, como parte de la coordinación interinstitucional. Hoy se integra la Unidad Canina para apoyar en las inspecciones y revisiones a vehículos y personas, con el objetivo de obtener mejores resultados”, comentó.

“Di la instrucción para que la Unidad Canina integre por lo menos un binomio al Grupo de Reacción y lo apoye en las actividades de inspección. Los binomios están capacitados para detectar enervantes, explosivos y pólvora, lo que ayuda a los agentes a determinar dónde deben realizar una revisión más exhaustiva”.

Jacobo Guerrero destacó que la Policía Municipal cuenta con tres ejemplares caninos, los cuales serán incorporados por turnos debido a las condiciones climáticas, por lo que los periodos de trabajo serán regulados para evitar que los animales permanezcan demasiado tiempo expuestos al calor o al pavimento caliente.

Asimismo, destacó que la incorporación se produce después de un operativo conjunto en el que la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras corporaciones federales decomisaron 3 mil 300 dosis de diferentes sustancias ilícitas.

Durante estas acciones también fueron detenidas dos personas que presuntamente portaban armas, siendo una por elementos del Grupo de Reacción y otra por agentes de la Policía Municipal.

El funcionario explicó que los puntos de revisión son instalados por la Defensa y el grupo interinstitucional, con especial atención en las motocicletas debido a que este tipo de vehículos ha sido utilizado para cometer diferentes delitos.

En este sentido, añadió que las revisiones también comprenden otros vehículos y continuarán por tiempo indefinido, según las evaluaciones y determinaciones de las autoridades participantes.

Jacobo Guerrero aseguró que los más de 8 mil elementos desplegados en Mazatlán permanecerán en el municipio y descartó que su traslado a otras actividades en Culiacán vaya a dejar desprotegido al puerto.

“Ahorita la prioridad es aquí en Mazatlán. Más de 8 mil efectivos que se encuentran aquí permanecen; si hay otras actividades en Culiacán, las autoridades federales tienen un despliegue considerable en todo el estado”, manifestó.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán llamó a habitantes y turistas a colaborar mediante la denuncia de cualquier delito o anomalía.

Además, pidió reportar posibles agresiones o abusos de autoridad cometidos por elementos policiales, al señalar que la denuncia ciudadana es necesaria para fortalecer la seguridad.