Reforzarán la seguridad para el Grito y el desfile de las fiestas patrias, en Mazatlán

Por las fiestas patrias se incrementará la seguridad donde se realizará el tradicional Grito y el desfile por el 216 aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México, dijeron la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

Precisaron que no aumentará la cifra de 6 mil elementos de instituciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno que ya se encuentran en este municipio, pero sí se incrementará la seguridad en el Centro de la Ciudad la tarde-noche del 15 de septiembre por la celebración del Grito de Independencia y al día siguiente en la Avenida del Mar por el desfile Cívico militar.

“Sí claro, los operativos anteriores también fueron muy reforzados el 15 de septiembre, entonces seguramente va ser así”, expresó Osuna Zavala este jueves en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Siguen los 6 mil elementos”.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento expresó que cuando hay un evento que tiene que ver con la concentración masiva de personas se genera un protocolo especial, y a eso es lo que se refieren.

“Cuando hay Carnaval, Semana Santa sobre las áreas donde se lleva a cabo el evento, porque es la concentración de personas, incluso lo que siempre cuidamos mucho dentro de Protección Civil, porque cuando hay mucha concentración no falta la persona a la que le falta el aire y más con el calor”, continuó Ríos Pérez.

“Pero eso es parte de un operativo especial que se hace por cada evento y va ser el del día del Grito, igual el día del desfile”.

La Presidenta Municipal provisional también reiteró que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez y el director de la Policía Preventiva Municipal siguen en sus cargos y respeta las opiniones de quien pide la salida de Barrón Valdez tras el atentado contra el director de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Mi respeto para todos los regidores con sus opiniones, pero definitivamente quien tiene la última palabra es la Presidenta Municipal, el doctor Othoniel sigue en su puesto, que es el Secretario de Seguridad, el director también, no hay ningún movimiento ahorita”, reiteró Osuna Zavala.