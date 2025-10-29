Reforzarán operativo de seguridad en Mazatlán por Día de Muertos

Con motivo a las celebraciones del Día de Muertos, se estará implementando un operativo especial de seguridad en Mazatlán que abarcará tanto la visita de panteones municipales como la celebración de la tradicional callejoneada en el Centro Histórico.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien detalló que este evento busca garantizar el orden y la seguridad para las familias que asisten a estos espacios durante el fin de semana.

“Tendremos un operativo especial de seguridad para este fin de semana, ya lo anunció nuestro gobernador, que se suman más elementos de defensa y se suman más elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Marina y Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal”, comentó.

Palacios Domínguez expresó que este refuerzo incluye más presencia de elementos en el centro histórico, donde se llevará a cabo la callejoneada, así como permanente vigilancia en los panteones del municipio, para asegurar que las familias puedan visitar a sus seres queridos con confianza y tranquilidad.

La Alcaldesa adelantó que, a partir de este jueves, se estarán realizando recorridos de inspección en los panteones para verificar que las condiciones sean las adecuadas y los espacios estén listos para recibir a los miles de visitantes que acuden año tras año durante estas fechas.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para celebrar estas fechas con responsabilidad y respeto, pues también se requiere de la colaboración ciudadana para mantener el orden y la seguridad.

Dentro del plan operativo se tiene contemplado el realizar patrullajes constantes, filtros de seguridad, supervisión vial y asistencia preventiva, donde también se sumará Protección Civil, Servicios Públicos y Tránsito Municipal para apoyar en la logística, control vehicular y atención a visitantes en los panteones locales.

En lo que respecta a la visita a panteones, se espera que los días 1 y 2 de noviembre sean los de mayor afluencia, por lo las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir las indicaciones y evitar estacionarse en zonas prohibidas.