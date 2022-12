Reforzarán seguridad en Mazatlán para prevenir más asaltos y robos violentos

MAZATLÁN._ Se reforzará la seguridad en Mazatlán para prevenir más asaltos como el de 2.6 millones de pesos que se registró el martes y robos violentos que se incrementan en la época decembrina, además se implementarán acciones preventivas frente a La Urraca donde falleció atropellada madre y bebé, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

Tras reunirse la mañana de este miércoles con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, agregó que se trataron varios temas de seguridad y se reunirán cada semana.

”En el caso de lo ocurrido ayer, incluso era parte de la información que el Secretario nos da, pues ya está en investigación en la Fiscalía (General del Estado), tiene que ver con algo muy raro, esa empresa siempre solicita apoyo de Seguridad Pública, siempre se le ha brindado, excepto ayer que no avisaron, entonces ahí esa parte ya está en investigación”, continuó González Zataráin.

”Ahí esa parte ya está en investigación, no puedo hablar más porque sí se fue a la Fiscalía y esa parte ya está en investigación, lo que sí les digo es que anteriormente siempre se le había dado seguridad cuando la han solicitado, las veces que la han solicitado porque es una empresa que maneja esos montos en los retiros, entonces él me dice que no los llamaron, y que lógicamente como eso pasa a todo mundo porque en donde hay mayor incidencia de robos es donde traen los operativos y en esa zona no es una zona de incidencia”.

Pero recalcó que independientemente de eso se reforzará la seguridad y se hace un llamado a las empresas que cuando soliciten seguridad para realizar retiros importantes de dinero lo soliciten y se les dá el respaldo, pues es imposible tener como en el pasado un policía o una patrulla en cada banco porque no hay elementos suficientes, pero se hacen los rondines apropiados.

También dijo que se retiraron algunos policías de la vigilancia en edificios durante el día, se hará lo mismo en el Palacio Municipal para meterlos en operativos para fortalecer la seguridad en los lugares de mayor incidencia de robos en colonias.

”Es la temporada donde pegan en los bancos, es la temporada donde saben que hay dinero, que hay aguinaldo, donde van y pegan, entonces ya trae ese operativo el Secretario”, reiteró el Presidente Municipal sustituto.

Con relación a la muerte de una señora y su bebé al ser atropellados por un taxi de Villa Unión la tarde-noche del martes en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, frente a la comunidad de La Urraca, al sur de Mazatlán, dijo que aunque es una zona federal, pero no por eso puede decir que no puede hacerse algo como Municipio hasta donde lo permita la ley.

”Lamentable, nuestras condolencias a sus familiares y decirles que esa parte donde ocurrió el accidente son recurrentes ahí en ese lugar, seguido vemos, incluso se lo acabamos de encargar al director de Tránsito, hasta donde nos permite también la ley, porque es zona federal, pero sí hacer algo preventivo entre Protección Civil y Tránsito, ya les encargué yo que se metieran en ese tema”, subrayó el Alcalde.

”Lamentable, obviamente a los familiares esto no les sirve de mucho porque ya ocurrió la desgracia, pero sí nuestra solidaridad y vamos a estar ahí, ya encargamos que se (contactara) a los familiares con lo que podemos contribuir, a través de Presidencia directamente”.

Con respecto a lo que se comenta que en el lugar de dicho accidente hay falta de alumbrado público, González Zataráin subrayó que la iluminación es seguridad, como se ha venido repitiendo.

”Es un tema no solamente nada más de estética o si tengo iluminado mi colonia, es un tema de seguridad de avenidas, de colonias, por eso empezamos por ese tema desde que iniciamos, antes de una semana ya habíamos arrancado con ese tema de alumbrado precisamente porque a nosotros nos parece urgente, entonces vamos a acelerar el paso sobre todo en la zona más conflictiva como esa”, recalcó el Presidente Municipal.