Refuerza Bomberos de Mazatlán operativo para Quema del Mal Humor y Combate Naval

Con un operativo especial plenamente estructurado enfocado a los eventos de mayor concentración y riesgo dentro del Carnaval de Mazatlán 2026, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán se encuentra listo para resguardar la Quema del Mal Humor y el Combate Naval, en Olas Altas.

Así lo informó Saúl Robles Chávez, comandante de esta institución, quien destacó que siendo dos de los espectáculos que por su naturaleza pirotécnica y de alta asistencia de público, exigen una planeación meticulosa y una coordinación permanente entre corporaciones.

Robles Chávez destacó que para ambos eventos se tiene contemplado un dispositivo preventivo que iniciará desde horas antes de cada evento y continuará durante todo del desarrollo de los mismos.

“Tanto el Combate Naval como la Quema del Mal Humor siempre son un reto para los bomberos, pero tenemos listo el operativo tanto antes como durante el evento, contaremos con varias unidades, una fuerza de tarea y un puesto de mando, coordinados con Protección Civil Municipal y el Estado”, dijo.

El comandante destacó que cada uno de los escenarios representa un reto distinto, pues en el caso del Combate Naval, al ser uno de los actos más emblemáticos del carnaval, es a su vez uno de los más concurridos, por lo que la vigilancia será constante, especialmente ante factores como el viento, que pueden alterar la trayectoria de residuos de pirotécnica y generar situaciones imprevistas en zonas de espectadores.

Además, por la magnitud del espectáculo se presenta una movilidad de miles de asistentes que buscan presenciarlo desde distintos puntos, por lo que se mantendrá personal plenamente identificado y listo para intervenir de inmediato ante cualquier contingencia, privilegiando la reacción rápida y el control oportuno de incidentes menores antes de que estos escalen.

Por otro lado, en el caso de la Quema del Mal Humor, Robles Chávez detalló que el operativo se estará cubriendo a lo largo de su trayecto desde la avenida Aquiles Serdán hasta su punto de culminación, donde cuatro elementos de Bomberos estarán asignados específicamente para realizar las labores de extinción al término del acto, garantizando que el fuego sea controlado de manera segura y definitiva.

El comandante también hizo énfasis en que la prevención también depende en gran medida del comportamiento ciudadano, por lo que reiteró una serie de recomendaciones puntuales, como respetar las cintas perimetrales que indican la presencia de material pirotécnico, mantenerse a una distancia prudente de las zonas delimitadas, no invadir áreas restringidas y ubicar con anticipación los puestos de auxilio.

Asimismo, pidió especial atención en el cuidado de niños y personas vulnerables, recomendando permanecer en espacios despejados para evitar riesgos en caso de movimientos repentinos de la multitud.

Continúa la vigilancia En Olas Altas, donde tradicionalmente se concentra una parte importante de la celebración, se mantiene desplegada una fuerza de tarea integrada por una unidad de rescate, una ambulancia y una unidad de mando que realiza recorridos constantes en los alrededores.

Desde el puesto de mando del C4 se sostiene la coordinación interinstitucional para garantizar capacidad de respuesta inmediata. Hasta el momento, informó, la actividad ha transcurrido con tranquilidad, registrándose únicamente atenciones menores, como un caso de dificultad respiratoria.

“En Olas Altas tenemos una fuerza de tarea, una unidad de rescate, una ambulancia y una unidad de mando. Hasta ahorita ha estado muy tranquilo, solo se atendió a una persona con dificultad respiratoria, pero está todo cubierto y dándole seguridad a la gente”, dijo.

Como parte del balance preliminar del operativo general de Carnaval, Robles Chávez indicó que, aunque en el estadio las actividades de conciertos y coronaciones se han desarrollado sin incidentes mayores, en la ciudad se han atendido diversos servicios de emergencia.

Entre estos, se encuentran incendios de vehículos, lotes baldíos, fugas de gas y un incendio en una vivienda abandonada en el Cerro del Vigía, donde la acumulación de basura generó un fuego considerable, además de también atender el incendio de un vehículo durante la madrugada.

El comandante destacó que la coordinación entre Bomberos, Protección Civil, cuerpos de seguridad y autoridades municipales y estatales ha sido clave para mantener las condiciones de seguridad.

Reiteró que el compromiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán es trabajar con disciplina, anticipación y responsabilidad, a fin de que los eventos más emblemáticos del Carnaval se desarrollen con orden y que las familias puedan disfrutar con confianza de estas celebraciones tradicionales.

“La ciudad siempre está movida, y más en estos días de Carnaval. Hemos estado atendiendo incendios de vehículos, de lotes baldíos, fugas de gas e incendios de casas”, declaró.

“Estamos trabajando en una coordinación interinstitucional, todas las autoridades conectadas por la seguridad de la comunidad”, añadió.