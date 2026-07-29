$!Refuerza Bomberos Mazatlán operativo por lluvias y pide no cruzar zonas inundadas

Ante las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en el puerto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, informó que la corporación desplegó a su Grupo de Aguas Rápidas e Inundaciones para atender las emergencias generadas por las precipitaciones, en coordinación con Protección Civil y otras dependencias de auxilio. Robles Chávez señaló que los trabajos se realizaron de manera conjunta con elementos de Protección Civil, el Grupo de Rescate Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cuerpo de Bomberos, quienes permanecieron atentos a los reportes ciudadanos y a la vigilancia de los puntos con mayor riesgo de inundación. “El Grupo de Aguas Rápidas e Inundaciones estuvo trabajando coordinadamente con Protección Civil, donde se hace un despliegue también junto al grupo de Rescate Acuático de Seguridad Pública, y todos salimos a la calle a hacer nuestro trabajo. Entonces, estos días si nos tocó colaborar un poquito con esto y seguimos estando al pendiente”, comentó. “Es por esto que para nosotros la capacitación es de gran importancia, para poder atender este tipo de fenómenos meteorológicos”, agregó.

Robles Chávez destacó que este tipo de operativos se ha vuelto cada vez más frecuente debido a que las lluvias intensas generan corrientes peligrosas y anegamientos en distintos sectores de Mazatlán. “Las inundaciones y las aguas rápidas se han convertido en una situación muy frecuente cada vez que llueve de manera fuerte aquí en Mazatlán, lo cual se convierte en un tema en el que uno tiene que estar al día con las inundaciones”, declaró. El comandante expresó que las inundaciones y las corrientes de aguas rápidas se han convertido en una constante durante la temporada de lluvias, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer tanto la prevención como la cultura de autoprotección entre la ciudadanía. En este sentido, mencionó que uno de los principales retos es la presencia de visitantes que desconocen cuáles son las vialidades que suelen inundarse con facilidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes al intentar cruzar zonas con fuerte corriente.

“Hay mucha gente que viene de fuera y no conoce la ciudad ni cuáles son los cruceros peligrosos cuando llueve. Es importante que estén informados para evitar ponerse en riesgo”, expresó. Entre las zonas donde históricamente se presentan mayores complicaciones durante las lluvias, Robles Chávez mencionó el sector de El Toreo, el área ubicada frente a la tienda Rafael Buelna, la avenida La Marina y los alrededores de Gran Plaza. Asimismo, explicó que estos puntos suelen registrar importantes acumulaciones de agua y corrientes que pueden representar un peligro tanto para automovilistas como para peatones. Por ello, invitó a la población a no intentar cruzar calles o avenidas inundadas, aun cuando el nivel del agua parezca bajo, y reportar cualquier situación de riesgo de inmediato al número de emergencias 911, con el fin de que las corporaciones puedan actuar oportunamente.

Prepararse antes de que ocurra una emergencia El comandante de Bomberos también hizo un llamado a las familias que habitan en zonas propensas a inundaciones para que elaboren con anticipación un plan de evacuación y no esperen a que la situación se vuelva crítica. Por tal motivo, recomendó mantener resguardados y listos para trasladar documentos personales importantes, identificar previamente el refugio temporal o lugar seguro más cercano y contar con lámparas cargadas, teléfonos con batería suficiente y los números de emergencia a la mano. Además, pidió a la población atender las indicaciones emitidas por Protección Civil, el Ejército Mexicano, la Marina y las corporaciones de auxilio cuando se ordene una evacuación preventiva. El jefe de bomberos reconoció que una de las situaciones más recurrentes durante las emergencias es que algunas personas se resisten a abandonar sus viviendas por temor a perder sus pertenencias.