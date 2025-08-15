$!Refuerza Capitanía de Puerto operativos de revisión en Mazatlán

MAZATLÁN._ A unos días de cerrar el periodo vacacional y no lograr saldo blanco en el mar, Capitanía de Puerto refuerza las revisiones sorpresivas. La instancia, comandada por Luis Antonio Barreiro Varela, citó que aunque se han registrado hechos lamentables en la mar, en las actividades acuáticas ha sido menor la incidencia, a diferencia de periodos anteriores.









“Ahorita lo que ha habido es básicamente la inconciencia de la gente que se meten a las playas y muchos en estado inconveniente. Nos confiamos de que saben nadar, pero a veces las corrientes no las conocen. Yo me apoyo en el grupo de emergencia marítima y nos coordinamos”, resumió Barreiro Varela. “Hasta ahorita no podemos decir que hay saldo blanco, como te comento, de las personas que se han metido al mar perdiendo la vida. Pero en lo que más me compete no he tenido tantos incidentes, a excepción del que ocurrió en la moto acuática y que la persona está bien”.









Mientras que termina el periodo vacacional veraniego, insistió que seguirán pendientes para prestar cualquier apoyo que requieran los bañistas, comparando que en la temporada pasada hubo más incidentes como el yate quemado y un catamarán con pérdida total. “El problema básicamente en este periodo es la velocidad que desarrollan las motos acuáticas en áreas donde hay bañistas. Vamos a estar haciendo presencia, sobre todo en la Isla del Medio y hemos tratado de concientizarlos. Sé que son jóvenes y quieren hacerlo, pero que lo hagan donde no hay bañistas”, alertó. Barreiro Varela dijo que afortunadamente no se ha dado otro percance por las motos acuáticas y que ya están acudiendo a registrarse nuevas, a partir de los operativos de revisión que han permeado en la concientización.









Así que reiteró que continuarán con los operativos de revisión sorpresa para mitigar el exceso de velocidad de los motos y en yates y catamaranes que cumplan con los chalecos salvavidas en buen estado. Incluso este viernes, personal de Capitanía de Puerto también inició la revisión a 250 yates registrados, privados y de renta para paseos, de las tres marinas, la del Sol, del Cid y la Marina Mazatlán, que operan en Mazatlán, a fin de verificar que cuenten con su documentos de navegación en regla, permisos, origen del barco y su plan de estadía, pero principalmente que cuenten con equipos de seguridad desde chalecos, extintores y radios para que pueda comunicarse. “En estos muelles checamos el pedimento, la parte de donde salió, la ruta a seguir, identificación que coincida con la factura”, detalló tras las verificaciones que seguirán permanentes.