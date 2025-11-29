Refuerza Gobierno de Mazatlán acciones y proyectos para la protección y desarrollo de las mujeres

MAZATLÁN._ Con una estrategia que combina prevención, atención y acceso a nuevas oportunidades, el Gobierno de Mazatlán fortalece sus políticas públicas dirigidas a la protección, bienestar y desarrollo integral de las mujeres en el puerto, en el marco de los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez previo a su participación en el evento “Diálogos sobre seguridad y bienestar para las mujeres en agenda pública”, donde expresó la importancia de que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada por el bien común de las mujeres

Palacios Domínguez señaló que el Ayuntamiento de Mazatlán se encuentra impulsando proyectos clave, entre los cuales se encuentra la creación del primer Centro Libre para Mujeres en la ciudad, que actualmente se encuentra en fase de planeación.

“Es fundamental que los tres niveles de gobierno trabajemos de manera coordinada para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos impulsando la creación del primer Centro Libre para Mujeres en Mazatlán, espacio que brindará atención integral y segura”, comentó.

La Alcaldesa comentó que este espacio se estará sumando al UNEMUJERES, unidad gratuita de empoderamiento donde las mujeres pueden acceder a cursos y talleres en diversas áreas, además de recibir asesoría psicológica y jurídica de forma completa.

“Nuestro objetivo es que más mujeres cuenten con herramientas para desarrollarse y vivir con autonomía”, dijo.

Palacios Domínguez reiteró que a través del Instituto Municipal de las Mujeres, dirigido por la recién nombrada titular, Marcela Herrera, el gobierno local también ha reforzado jornadas de difusión en escuelas, llevando a niñas y jóvenes información sobre sus derechos.

Asimismo, expresó que la estrategia municipal incluye la implementación del programa Mujer Segura MZT, que ofrece atención inmediata a través de una aplicación digital conectada a los servicios de emergencia y patrullas operadas por personal capacitado en perspectiva de género.

Dichos elementos se dedican exclusivamente a la atención de mujeres víctimas de violencia y forman parte de un esfuerzo integral que busca brindar respuesta sensible, oportuna y conforme a la ley.

“La aplicación Mujer Segura MZT es una herramienta que conecta de inmediato a C2 para brindar atención oportuna a quien lo necesite. Las patrullas moradas representan un compromiso claro con la atención sensible y especializada hacia las mujeres víctimas de violencia”, declaró.

“Todas estas iniciativas buscan abrir caminos de autonomía y oportunidades para las mujeres mazatlecas”.

La Alcaldesa mencionó que la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género se estará reforzando con cuatro patrullas moradas, con la finalidad de que los 20 elementos de la unidad tengan una mayor eficiencia en la atención y contención de distintos crímenes.

De esta forma, Palacios Domínguez resaltó que todas estas iniciativas buscan la protección inmediata y crear nuevas posibilidades de desarrollo para las mujeres mazatlecas bajo un enfoque preventivo y de permanente acompañamiento, buscando así que el municipio avance hacia un entorno más seguro para todas.