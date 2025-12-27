Refuerza IMJU acciones contra consumo de alcohol durante fiestas decembrinas, en Mazatlán

Con el objetivo de reducir riesgos y fomentar una cultura del autocuidado y responsabilidad, el Instituto Municipal de la Juventud intensificó sus acciones de prevención de adicciones y consumo de alcohol ante el incremento de celebraciones y convivencias propias de la temporada decembrina.

La titular del IMJU, Arantxa Fernanda Ahumada Rosas, señaló que, durante las últimas semanas, se llevaron a cabo campañas de concientización en distintos puntos de la ciudad, mediante la entrega de material informativo y orientación directa, enfocadas en alertar sobre los efectos del consumo de alcohol y otras sustancias durante este periodo.

“Durante estas últimas semanas reforzamos las campañas de concientización para prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias, especialmente en esta temporada donde se incrementan las celebraciones entre los jóvenes”, comentó.

“Estamos llevando información directamente a los jóvenes para que tomen decisiones responsables y reduzcan riesgos durante las fechas decembrinas ya que el enfoque del Instituto es preventivo, donde buscamos informar, orientar y acompañar, no sancionar ni señalar”, agregó.

Ahumada Rosas comentó que dichas acciones se realizaron en escuelas, plazas comerciales, mercados y espacios públicos, donde el personal del instituto distribuyó trípticos informativos y ofreció recomendaciones a viva voz, buscando que los jóvenes cuenten con información clara par tomar decisiones responsables durante las fiestas decembrinas.

“Estuvimos acercándonos a los jóvenes en los espacios donde conviven de manera cotidiana, donde además de los materiales impresos, también brindamos orientación de viva voz y apoyo psicológico para quienes lo requieren”, señaló.

“La información se está llevando a puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo espacios con actividad nocturna como la Villa Navideña”, añadió.

La titular del IMJU explicó que el trabajo en escuela ha sido fundamental para establecer un primer acercamiento con los jóvenes, ya que permite identificar problemáticas desde el entorno educativo y, a partir de esto, brindar orientación preventiva.

Además, destacó que tras estas visitas, algunos estudiantes han solicitado atención personalizada, ya sea en los propios planteles o acudiendo directamente a las oficinas del IMJU.

“El primer acercamiento siempre lo hacemos nosotros en las escuelas, y a partir de ahí se genera la confianza para que los jóvenes se acerquen a pedir orientación, ya que muchos jóvenes, después de las pláticas, buscan atención más personal o incluso acuden directamente a las oficinas del Instituto”, dijo.

“Las escuelas han sido un espacio clave para detectar necesidades y escuchar directamente lo que están viviendo las y los jóvenes”, complementó.

Por otro lado, Ahumada Rosas comentó que si bien el instituto no realiza encuestas específicas sobre consumo de sustancias, la titular señaló que el alcohol continúa siendo la sustancia más presente entre los jóvenes, seguido del uso de vapeadores, tema sobre el cual también se mantiene una campaña preventiva.

Finalmente, destacó que, aunque las actividades actuales se concentran en puntos estratégicos de la ciudad, como plazas públicas y espacios familiares, no se tiene contemplado por el momento intervenir directamente en bares o antros, priorizando acciones informativas y preventivas dirigidas a jóvenes en espacios comunitarios y educativos.