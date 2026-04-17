$!Refuerza IMSS Sinaloa vacunación contra sarampión; anuncia otra jornada para este sábado y domingo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa convoca a la población a participar en la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril mediante la instalación de módulos en distintos puntos del estado. A través de un comunicado, la titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas no inmunizadas y derivar en complicaciones.

“Vacunarse es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y evitar complicaciones. Invitamos a la población a revisar su Cartilla Nacional de Salud y acudir a los módulos que estarán disponibles en todo el estado”, expresó. La enfermedad se transmite por vía aérea y puede presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular y erupciones en la piel. Con el objetivo de acercar este servicio a la población, el IMSS en Sinaloa habilitará puntos de vacunación en diversas localidades:



Sábado 18 de abril:

⦁ Los Mochis: Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 37, Plaza Paseo, Mercado Zona 30, Plaza Fiesta Las Palmas, CSS y El Fuerte cabecera. ⦁ Guasave: Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 32, Unidad Médica Rural (UMR) Tres Garantías y UMR Tobobampo. ⦁ Guamúchil: Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 30 y Bodega Aurrera. ⦁ Navolato: HGSZ/MF No. 4, Mercado Municipal Valdez Montoya y ejido El Bolsón. ⦁ Culiacán: Hospital General Regional (HGR) No. 1, UMF No. 35, 36, 46 y 55, Plaza Sur, Plaza San Isidro, Coppel Escobedo, Plaza Soriana Zapata, Centro de Seguridad Social (CSS), Plaza Sendero, Mercado Garmendia, Plaza Ley Humaya, Mercadito, Plaza Explanada, UMR El Salado, Mi Plaza Abasto, Soriana Plaza Barrancos y Central Camionera Milenium. ⦁ Mazatlán: HGZMF No. 3, UMF No. 56, Liverpool Centro, Mercado de la Juárez, Centro de Seguridad Social, Gran Plaza, Bodega Aurrera Clouthier, Coto Platino Norte y Quinta Real. ⦁ El Rosario: Plaza Soriana Mineros. ⦁ Costa Rica: HGZMF No. 28. ⦁ Villa Juárez: Campos agrícolas Nogalitos, Rochin, Penjamito, Sofía, Las Ilusiones y Bachoco. ⦁ La Cruz de Elota: Mercado Municipal Miguel Hidalgo. ⦁ Eldorado: Mercado Municipal. ⦁ Villa Unión: Hospital Rural No. 16, Mercado Municipal y Plaza Ley. ⦁ Escuinapa: Recorridos en comunidad. ⦁ La Reforma: Ley Express.

Domingo 19 de abril: