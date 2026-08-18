$!Refuerza Marina acciones de seguridad y proximidad social en Mazatlán, en el marco de la ‘Operación Sable’

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, en el marco de la “Operación Sable, informa a la ciudadanía que mantiene acciones permanentes de seguridad y proximidad social en el municipio de Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la seguridad y generar un entorno de confianza para las familias, comerciantes, visitantes y turistas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que como parte de estas acciones, personal naval efectúa recorridos permanentes en diferentes sectores de la zona urbana y áreas periféricas de la ciudad, así como en centros comerciales, áreas de esparcimiento, zona hotelera y sitios de interés turístico.
Durante estos recorridos de proximidad social, el personal naval establece contacto directo con la ciudadanía, brinda orientación y atiende sus inquietudes.
Para reportes anónimos y confidencial
Asimismo, pone a disposición de la población el número de denuncia ciudadana de la Cuarta Región Naval 669-330-8826, mediante el cual pueden realizarse reportes de manera anónima y confidencial.
De igual manera, durante estas acciones, personal naval proporciona información a las personas interesadas sobre las vacantes y oportunidades de incorporación disponibles en este Mando Naval, para quienes deseen formar parte de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 669-146-4129 o al correo electrónico rn4.reclutamiento@semar.gob.mx.
De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, refrenda su compromiso de servir a la nación mediante acciones encaminadas a contribuir al mantenimiento del Estado de Derecho, la paz y la seguridad de la población, fortaleciendo la presencia institucional, la proximidad social y la confianza ciudadana