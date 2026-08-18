$!Refuerza Marina acciones de seguridad y proximidad social en Mazatlán, en el marco de la ‘Operación Sable’

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, en el marco de la “Operación Sable, informa a la ciudadanía que mantiene acciones permanentes de seguridad y proximidad social en el municipio de Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la seguridad y generar un entorno de confianza para las familias, comerciantes, visitantes y turistas. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que como parte de estas acciones, personal naval efectúa recorridos permanentes en diferentes sectores de la zona urbana y áreas periféricas de la ciudad, así como en centros comerciales, áreas de esparcimiento, zona hotelera y sitios de interés turístico.









Durante estos recorridos de proximidad social, el personal naval establece contacto directo con la ciudadanía, brinda orientación y atiende sus inquietudes. Para reportes anónimos y confidencial Asimismo, pone a disposición de la población el número de denuncia ciudadana de la Cuarta Región Naval 669-330-8826, mediante el cual pueden realizarse reportes de manera anónima y confidencial.





