MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina continúa enviando personal y equipo a Mazatlán para reforzar las labores de seguridad pública en la ciudad y en comunidades del sur de Sinaloa, informó el vicealmirante Felipe Santillán Murillo.

El comandante de la Cuarta Región Naval señaló que el refuerzo incluye motocicletas, vehículos tipo racer y equipo tecnológico, donde parte de ese equipo fue presentado en el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, conmemorativo al 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

“El personal de Marina continúa arribando y también hay igual reforzamiento con más equipo, motocicletas, racers y más equipo tecnológico para apoyar en la seguridad pública aquí”, comentó.

En lo que respecta al arribo de elementos de la Guardia Nacional a Mazatlán, el vicealmirante señaló que desconoce cuántos efectivos de esa corporación han llegado al puerto, ya que el dato corresponde a la región militar.

Santillán Murillo explicó que el personal naval se incorpora a las labores que realizan las corporaciones municipales, estatales y federales, mencionando que la coordinación abarca tanto la zona urbana de Mazatlán como las localidades que se encuentran fuera de la mancha urbana.

“Pues nos estamos integrando con todas las demás fuerzas de los tres órdenes de gobierno, tanto municipal, estatales y federales, y coordinar en todas las áreas de la ciudad y fuera de la misma zona conurbada y en los poblados circunvecinos”, declaró.

El comandante de la Cuarta Región Naval informó que Marina tiene 10 bases de operaciones instaladas en Sinaloa, siendo entre las más próximas a Mazatlán la ubicada en la comunidad de La Noria, desde donde se brinda apoyo a esa sindicatura y a los pueblos mágicos de la región que reciben visitantes procedentes de los cruceros.

Asimismo, mencionó la presencia naval en el sur de Sinaloa, incluido Teacapán, en Escuinapa, así como en la zona limítrofe con Nayarit, por el rumbo de Novillero, explicando que en esa región las labores de protección abarcan áreas marítimas, fluviales y terrestres.

Finalmente, sobre la coordinación con el Gobierno de Sinaloa, Santillán Murillo señaló que las reuniones con las autoridades estatales se realizan a diario por vía remota y que en ellas se revisan los asuntos de seguridad.