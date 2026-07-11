$!Refuerza Operadora de Playas acciones de limpieza en costas junto a hoteles certificados

Con el fin de redoblar los esfuerzos por mantener en regla los litorales certificados, personal de Operadora y Administradora de Playas, junto a trabajadores de hoteles Palace, llevaron a cabo una nueva limpieza de playas en las costas de Zona Dorada, donde pudieron retirar varios kilogramos de micro residuos.
Como parte del programa ‘Mazatlán te Quiero Limpio’, los voluntarios aprovecharon para realizar su jornada de aseo mensual al sector hotelero beneficiario, a quienes también se les entregaron las banderas oficiales; así lo explicó el titular de Operadora de Playas, Ángel García Contreras.
“Dentro del programa ‘Mazatlán te Quiero Limpio’ realizamos jornadas sabatinas de limpieza para micro residuos. Y aprovechamos para cumplir con un requisito que exige la norma de certificación, que es al menos hacer una jornada mensual con los beneficiarios, es decir, con los hoteleros”, explicó García Contreras.
“En este caso participaron personal de todos los hoteles Palace, del Sunset, del Luna y Star. Son tres hoteles que participaron y esto lo subimos como evidencia al organismo certificador. Además, también hicimos la entrega formal de las banderas de certificación que nos acaban de enviar para éste tema”, agregó.
El equipo de Operadora de Playa realizó su labor recorriendo alrededor de un kilómetro en la zona de playas de Zona Dorada, donde lograron recolectar una gran cantidad de micro residuos entre los que destacan colillas de cigarro, mismas que afectan la biodiversidad marina y causas la muerte de muchas especies.
“Hacemos un llamado a los usuarios a mantener las playas limpias y a disponer adecuadamente sus residuos como una forma de proteger nuestras playas y también de proteger nuestra biodiversidad; ya que la fauna marina, en este caso las tortugas marinas sobre todo, muchas mueren porque confunden los plásticos con medusas y eso genera que se les atrofia el intestino”.
De igual modo, García Contreras comentó acerca de la importancia de tener una buena coordinación con los hoteleros certificados para desempeñar acciones en favor de la zona federal marítimo, la cual debe ser de calidad ante la visita de miles de bañistas en el año.
“La verdad sí existe una gran participación, sobre todo de los hoteles certificados. Nosotros vamos a tratar que se involucren cada vez más, porque a todos nos conviene tener nuestro principal atractivo turístico sustentable, con parámetros de calidad y playas aptas para los bañistas. Es por eso tenemos que seguir haciendo sinergia entre los hoteleros y usuarios de la zona federal”.