$!Refuerza Operadora de Playas acciones de limpieza en costas junto a hoteles certificados

Con el fin de redoblar los esfuerzos por mantener en regla los litorales certificados, personal de Operadora y Administradora de Playas, junto a trabajadores de hoteles Palace, llevaron a cabo una nueva limpieza de playas en las costas de Zona Dorada, donde pudieron retirar varios kilogramos de micro residuos. Como parte del programa ‘Mazatlán te Quiero Limpio’, los voluntarios aprovecharon para realizar su jornada de aseo mensual al sector hotelero beneficiario, a quienes también se les entregaron las banderas oficiales; así lo explicó el titular de Operadora de Playas, Ángel García Contreras. “Dentro del programa ‘Mazatlán te Quiero Limpio’ realizamos jornadas sabatinas de limpieza para micro residuos. Y aprovechamos para cumplir con un requisito que exige la norma de certificación, que es al menos hacer una jornada mensual con los beneficiarios, es decir, con los hoteleros”, explicó García Contreras.









“En este caso participaron personal de todos los hoteles Palace, del Sunset, del Luna y Star. Son tres hoteles que participaron y esto lo subimos como evidencia al organismo certificador. Además, también hicimos la entrega formal de las banderas de certificación que nos acaban de enviar para éste tema”, agregó. El equipo de Operadora de Playa realizó su labor recorriendo alrededor de un kilómetro en la zona de playas de Zona Dorada, donde lograron recolectar una gran cantidad de micro residuos entre los que destacan colillas de cigarro, mismas que afectan la biodiversidad marina y causas la muerte de muchas especies.







