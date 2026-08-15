$!Refuerza Operadora de Playas limpieza de franja costera ante incremento de residuos en verano en Mazatlán

Ante el aumento de residuos y la acumulación de madera provocada por el mar de fondo que se presenta en las costas del pacífico, la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán realizó una jornada de limpieza sobre la franja costera del puerto, como parte del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”. Así lo dio a conocer Ángel García Contreras, titular de la Operadora de Playas, quien señaló que durante el recorrido, las cuadrillas localizaron y retiraron una cantidad considerable de madera que llegó a la playa como consecuencia de la marejada y el fenómeno de mar de fondo registrado frente a las costas de Mazatlán. García Contreras explicó que algunos de estos restos representan un riesgo para las personas, debido a que pueden tener puntas cortantes o clavos, además de obstruir las zonas utilizadas por bañistas y visitantes.





“La marejada y el mar de fondo han arrastrado una gran cantidad de madera que obstruye la playa y representa riesgos, porque mucha tiene puntas cortantes y clavos. Es importante que empecemos a retirarla”, comentó. Durante esta jornada, participaron estudiantes del TecMilenio que comenzaron a prestar su servicio social, así como personal de esta dependencia, los cuales recorrieron la zona de playas que abarca desde el Monumento a los Lobos Marinos hasta la avenida insurgentes. “Ya vamos a empezar a contar nuevamente con diferentes instituciones educativas que realizan el servicio social con nosotros en los distintos programas que implementamos”, declaró.



