$!Refuerza Operadora de Playas limpieza de franja costera ante incremento de residuos en verano en Mazatlán

Ante el aumento de residuos y la acumulación de madera provocada por el mar de fondo que se presenta en las costas del pacífico, la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán realizó una jornada de limpieza sobre la franja costera del puerto, como parte del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”.
Así lo dio a conocer Ángel García Contreras, titular de la Operadora de Playas, quien señaló que durante el recorrido, las cuadrillas localizaron y retiraron una cantidad considerable de madera que llegó a la playa como consecuencia de la marejada y el fenómeno de mar de fondo registrado frente a las costas de Mazatlán.
García Contreras explicó que algunos de estos restos representan un riesgo para las personas, debido a que pueden tener puntas cortantes o clavos, además de obstruir las zonas utilizadas por bañistas y visitantes.
“La marejada y el mar de fondo han arrastrado una gran cantidad de madera que obstruye la playa y representa riesgos, porque mucha tiene puntas cortantes y clavos. Es importante que empecemos a retirarla”, comentó.
Durante esta jornada, participaron estudiantes del TecMilenio que comenzaron a prestar su servicio social, así como personal de esta dependencia, los cuales recorrieron la zona de playas que abarca desde el Monumento a los Lobos Marinos hasta la avenida insurgentes.
“Ya vamos a empezar a contar nuevamente con diferentes instituciones educativas que realizan el servicio social con nosotros en los distintos programas que implementamos”, declaró.
El titular de la dependencia mencionó que debido a su tamaño y características, los troncos y demás restos de madera no pueden ser depositados en los camiones recolectores convencionales, ya que podrían dañar el sistema compactador, por lo que se solicitó unidades de volteo para completar su traslado.
“Hemos estado permanentemente sacando la madera conforme la marea nos la va arrojando. Esta no la puede compactar el camión recolector de basura porque se daña el compactador, entonces tiene que venir un carro de volteo”, expresó.
El funcionario informó que durante la temporada vacacional de verano aumenta de manera importante la generación y recolección de residuos en los 16 kilómetros de costa atendidos por la dependencia.
Por lo que detalló que, actualmente las cuadrillas recogen alrededor de una tonelada de basura al día, incluyendo materiales pesados como troncos, mientras que durante una temporada regular el promedio es de aproximadamente media tonelada diaria.
“Estamos en verano y se nos incrementa sustancialmente la recolección de basura. En los 16 kilómetros estamos recolectando un promedio de una tonelada diaria; en temporada normal sacamos alrededor de media tonelada”, puntualizó.
Asimismo, mencionó que entre los residuos encontrados con mayor frecuencia se encuentran colillas de cigarro, microplásticos y otros desechos pequeños dejados sobre la arena, a los cuales se suman los restos de madera y troncos de gran tamaño depositados por el oleaje.
Finalmente, García Contreras precisó que la jornada reforzó las labores efectuadas previamente por las cuadrillas durante la mañana, por lo que los voluntarios se concentraron principalmente en la recolección de micro residuos y materiales arrojados por el mar.