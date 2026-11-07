$!Refuerza PRI su estructura en Mazatlán con miras a recuperar la Alcaldía en 2027

MAZATLÁN._ Con la incorporación de 12 personas a su estructura municipal, el Partido Revolucionario Institucional renovó secretarías y organizaciones en Mazatlán de cara al proceso electoral de 2027, en el que buscará recuperar la Gubernatura de Sinaloa y la Alcaldía del puerto. La toma de protesta se realizó este sábado 7 de noviembre en el auditorio Federico Velarde de la sede del PRI local, donde la presidenta del partido en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, pidió a la militancia ponerse de acuerdo y respaldar a quienes encabecen las candidaturas del tricolor en el estado y el municipio. Chollet Morán sostuvo que la militancia debe construir un acuerdo interno antes de salir a buscar el respaldo de los electores. Planteó que el partido debe mantener ese compromiso con independencia de que las candidaturas queden en manos de un hombre o una mujer. “Aquí adentro tenemos que tener la madurez, la civilidad de construir el proyecto de unidad que nos permita conquistar afuera, porque tenemos esa capacidad de ponernos de acuerdo”, comentó. “Vamos a caminar juntos como un solo equipo, abrazando un solo proyecto”.

La dirigente llamó a los integrantes del partido a salir a las calles y conversar con familias y amigos sobre la propuesta del PRI para recuperar los gobiernos estatal y municipal. Además, pidió que la selección de candidaturas se haga con un compromiso de servicio público y sostuvo que esa responsabilidad alcanza a la militancia de los 20 municipios de Sinaloa. “¿A quién y por qué queremos que nos lleven a rescatar el Gobierno del Estado? No para que lleguen a servirse, sino para que lleguen a servir”, declaró. En lo que respecta a los cuadros del PRI, Chollet Morán mencionó a Mario Zamora y a Paloma Sánchez como figuras que han encontrado eco entre los sinaloenses, a la vez que cuestionó diputados federales y senadores de Morena, a quienes acusó de no defender las causas de Sinaloa.

En su mensaje, afirmó que el PRI está listo para construir una alianza electoral y expresó su confianza en que el Partido Acción Nacional, el Partido Sinaloense y otras fuerzas políticas se sumen al proyecto. “En el PRI nos despojamos de todos los apetitos personales y anteponemos el proyecto principal. En el PRI tenemos la sensibilidad, pero también tenemos la claridad de que debemos de ir juntos, de que debemos de trabajar unidos”, señaló. La presidenta del comité municipal dijo que el acercamiento también debe incluir a quienes no militan en un partido o han perdido la confianza en la política. Entre los sectores a los que pidió escuchar mencionó a las familias de personas desaparecidas y a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. “¿Saben con quién tenemos que hacer la más importante alianza? Con la ciudadanía, con esos que hoy no tienen partido político, con esos que hoy no creen en la política, con esos que están desmotivados, que están hartos, que tienen miedo, que tienen dolor”, declaró.