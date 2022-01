Refuerza Protección Civil higiene para minimizar riesgo de contagios de Covid-19 en Mazatlán

Precisó que se realizarán acciones no nada más en espacios municipales sino en todos los espacios públicos, como paradas de camiones, sucursales bancarias, dependiendo de las necesidades que se presenten en cada una de las instalaciones.

“El objetivo es minimizar los riesgos de contagio que se pudiesen presentar entre la población civil, entendemos que hay actividades que se tienen que seguir desarrollando como tal y también invitamos a todas las personas que acuden a diferentes puntos públicos a que hay que seguirnos cuidando; parece ser que ya tenemos la curva aplanada en riesgos de contagio, esperemos que en las próximas semanas ya venga en descenso o en decremento”, reiteró.

También dijo que posiblemente se reinstalen los puntos de sanitización en las principales vialidades y entradas de Mazatlán como en el 2020, siempre y cuando se tengan las condiciones que se necesitan para que eso sea posible.

“Eso se tiene que analizar también, se tiene que checar y sobre todo ahorita no tenemos gran cantidad de visitantes que son los que nos pueden llegar a multiplicar los riesgos de contagio aquí en la ciudad, entonces eso dependerá de ello específicamente, de que tengamos un arribo masivo de personas que vengan a visitar nuestro puerto”, precisó Ruiz Gastélum.

Dio a conocer que en la sanitización se hacen de 20 a 30 servicios diarios, dependiendo de las necesidades que se tengan, y se tienen dos semanas en que se ha empezado a atender un poquito más de lo normal, un promedio de 25 diariamente, pero se espera que en los próximos días vaya en decremento.

“De hecho desde el día de antier (el lunes) ya la curva de contagios en la ciudad está alcanzando su máxima plenitud, esperemos en los próximos días ya la curva de contagios empiece a aplanarse y empiece a disminuir”, añadió.

Llamó a la población a seguirse cuidando, antes que nada, en cualquier actividad que haga, en cualquier municipio en que esté se deben seguir cuidando.

“Recordemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros evitar el riesgo de contagio”, continuó el Coordinador Municipal de Protección Civil.

También expresó que la mayoría, 8 de 10 personas en Mazatlán portan cubrebocas y el que no lo está usando lo trae colocado en forma no adecuada, no cubriendo boca y nariz como debe de ser, y actualmente se están reforzando las acciones preventivas para prevenir riesgos de contagios.