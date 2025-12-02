$!Refuerza Sistema DIF Mazatlán apoyos invernales en comunidades rurales vulnerables

Ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas en la zona rural del municipio, el Sistema DIF Mazatlán puso en marcha una campaña para reforzar la atención a comunidades vulnerables con la entrega de apoyos invernales, despensas, útiles escolares y otros insumos necesarios para las familias que así lo necesitan.

Así lo informó el titular de esta institución, José Luis Gómez Núñez, quien expresó que estas acciones buscan atender de manera prioritaria a las familias que enfrentan mayores carencias ante el cambio climático.

Gómez Núñez señaló que en lo que va de la temporada, el Sistema DIF ha recorrido al menos cuatro comunidades rurales, entre ellas la comunidad indígena Monte Sinaí, cerca de Villa Unión, en donde habitan cerca de 35 familias.

“Nuestra prioridad es atender a las comunidades y familias vulnerables del municipio, ya acudimos al asentamiento de Monte Sinaí, para responder a una petición directa de la comunidad”, comentó.

“La semana pasada tuvimos una reunión para escuchar sus inquietudes y revisar cómo apoyar desde el Sistema DIF”, agregó.