$!Refuerza Sistema DIF Mazatlán apoyos invernales en comunidades rurales vulnerables

Ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas en la zona rural del municipio, el Sistema DIF Mazatlán puso en marcha una campaña para reforzar la atención a comunidades vulnerables con la entrega de apoyos invernales, despensas, útiles escolares y otros insumos necesarios para las familias que así lo necesitan.
Así lo informó el titular de esta institución, José Luis Gómez Núñez, quien expresó que estas acciones buscan atender de manera prioritaria a las familias que enfrentan mayores carencias ante el cambio climático.
Gómez Núñez señaló que en lo que va de la temporada, el Sistema DIF ha recorrido al menos cuatro comunidades rurales, entre ellas la comunidad indígena Monte Sinaí, cerca de Villa Unión, en donde habitan cerca de 35 familias.
“Nuestra prioridad es atender a las comunidades y familias vulnerables del municipio, ya acudimos al asentamiento de Monte Sinaí, para responder a una petición directa de la comunidad”, comentó.
“La semana pasada tuvimos una reunión para escuchar sus inquietudes y revisar cómo apoyar desde el Sistema DIF”, agregó.
En el caso de esta comunidad, el director del DIF comentó que al mantener una población fluctuante, esta requiere atención constante, por lo que recientemente se llevó a cabo una visita para entregar despensas y kits invernales, indispensables para afrontar el descenso de temperaturas.
“Entre los apoyos que entregamos, estuvieron despensas y kits invernales, considerando que el frío ya comenzó en el municipio. Además, hemos ayudado con útiles escolares y en la gestión de uniformes, e incluso apoyo de traslado desde otros municipios”, declaró.
El funcionario destacó que en las cuatro comunidades de la zona rural de Mazatlán en las cuales se ha brindado atención, se han hecho entregas de entre 50 y 70 apoyos por comunidad.
Además, mencionó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina, institución que ha acompañado el esfuerzo mediante jornadas médicas en distintos poblados, permitiendo que los apoyos lleguen de manera más eficiente y con mayor cobertura.
Finalmente, Gómez Núñez aseguró que el Sistema DIF Mazatlán se encuentra preparado para seguir atendiendo a las familias rurales durante las próximas semanas, reiterando el compromiso de la institución de mantenerse cercana a quienes más lo necesitan.