$!Refuerza SSPM campañas preventivas contra delitos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que reforzó recientemente sus campañas de prevención del delito en Mazatlán, impartiendo pláticas sobre extorsión virtual a empleados, además de asistencia escolar a estudiantes, con el fin de fortalecer entornos más seguros en la comunidad.

A través de un comunicado, la SSPM indicó que el Departamento de Programas Preventivos de la corporación implementó dos campañas de concientización.

Una estuvo dirigida a empleados de una empresa procesadora de productos del mar y otra a estudiantes de la Escuela Secundaria Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Valle Bonito.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención del delito que la dependencia impulsa.

La SSPM busca acercar información y herramientas a diversos sectores poblacionales para fortalecer ambientes más seguros.