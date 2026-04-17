$!Refuerza SSPM campañas preventivas contra delitos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que reforzó recientemente sus campañas de prevención del delito en Mazatlán, impartiendo pláticas sobre extorsión virtual a empleados, además de asistencia escolar a estudiantes, con el fin de fortalecer entornos más seguros en la comunidad.
A través de un comunicado, la SSPM indicó que el Departamento de Programas Preventivos de la corporación implementó dos campañas de concientización.
Una estuvo dirigida a empleados de una empresa procesadora de productos del mar y otra a estudiantes de la Escuela Secundaria Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Valle Bonito.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención del delito que la dependencia impulsa.
La SSPM busca acercar información y herramientas a diversos sectores poblacionales para fortalecer ambientes más seguros.
Karen Ruiz, titular del Departamento de Programas Preventivos, informó que una de las actividades se desarrolló durante dos días.
Estuvo enfocada en la prevención de extorsiones virtuales, utilizados actualmente mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los trabajadores recibieron información sobre los modus operandi actuales y recomendaciones para identificar y evitar delitos.
Se les proporcionaron herramientas prácticas y material informativo para detectar situaciones de riesgo, actuar de manera oportuna y evitar ser víctimas de engaños. Esto refuerza la cultura de la denuncia y la prevención en el sector laboral.
Ausentismo escolar
En otra jornada, alumnos de tercer grado de la Secundaria Antonio Toledo Corro participaron en una plática sobre la asistencia escolar.
Se destacó la importancia de la asistencia constante a clases y las consecuencias del ausentismo en su desarrollo académico y personal.
Se promovieron valores como la responsabilidad y el compromiso en su formación.