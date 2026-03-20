Refuerzan acciones de limpieza de playas en Mazatlán previo a Semana Santa

Con la intención de ofrecer espacios seguros y en óptimas condiciones para visitantes y locales, la Operadora de Playas Mazatlán intensificará sus acciones de limpieza y organización a lo largo de la franja costera del puerto, de cara a la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

Así lo dio a conocer el director de esta dependencia, Ángel García Contreras, quien destacó que estas labores de limpiezas se estarán realizando como parte de una estrategia previa al periodo vacacional, donde se espera recibir a un gran número de visitantes.

“Estas jornadas son una forma de prepararnos para la temporada más alta del turismo que es Semana Santa, por lo que buscamos darle confianza y certeza a los visitantes de que vamos a tener playas limpias y equipadas”, comentó.

García Contreras destacó que la participación social tanto del sector educativo como hotelero ha sido fundamental para esta preparación, los cuales se han sumado de manera constante en las diferentes jornadas de limpieza.

Asimismo, comentó que como parte del operativo de limpieza que se tiene contemplado para esta Semana Santa, se desplegará un equipo de trabajadores que día con día mantendrán las playas del puerto en buenas condiciones, además de contemplar la instalación de contenedores de basura en los accesos a la playa.

“Debemos tener un promedio de 100 gentes mínimo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde limpiando diariamente la playa, además de que vamos a instalar en todos los accesos de playa 100 contenedores de residuos pintados y rotulados”, dijo.

“La idea es garantizar la limpieza, pero también el equipamiento básico”, añadió.

El funcionario enfatizó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, al exhortar a los visitantes y locales a respetar las indicaciones para mantener limpias las playas del puerto.

Señaló que las zonas de mayor concentración de basura en esta temporada vacacional es el tramo que va del Monumento al Pescador hacia la Avenida Lola Beltrán, la playa Pinitos, así como algunas áreas de Cerritos y Zona Dorada, en contraste con playas como Olas Altas que presentan mejores condiciones pese a también recibir visitantes.

La zona del Monumento al Pescador hasta delante del Hotel De Cima es la de mayor concentración de gente y basura, así como Cerritos y Zona Dorada que también concentran una gran cantidad de basura, esas son las zonas más populares donde hay una gran cantidad de residuos”, declaró.

“Olas Altas es una playa limpia, la gente ahí tiene otros hábitos, otra cultura, y en Pinitos los vendedores ayudan mucho en la limpieza”, añadió.

García Contreras hizo un llamado tanto a visitantes como a locales para cumplir con las instrucciones de limpieza de la zona de playas y disponer de manera adecuada de los residuos.

“Seamos empáticos con el medio ambiente, con la naturaleza, con nuestra propia salud”, puntualizó.