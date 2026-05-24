Refuerzan acciones preventivas en Mazatlán ante temporada de lluvias

MAZATLÁN._ En busca de evitar inundaciones en las calles, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, aseguró que el Gobierno de Mazatlán mantiene acciones preventivas permanentes ante el inicio de la temporada de lluvias, con trabajos de limpieza de canales y actualización de zonas de riesgo.

El funcionario destacó que, aunque la vigilancia se mantiene durante todo el año, de mayo a noviembre se refuerzan las labores debido a que las precipitaciones pueden presentarse en cualquier momento.

“De aquí a noviembre estamos nosotros siempre pendientes porque de un momento a otro se pueden presentar lluvias. El mismo día que instalamos el Comité de Protección Civil, amaneció con lluvia; entonces, ya se están adelantando en todo Sinaloa”, expresó.

“Aquí tuvimos esa precipitación el día jueves por lo mismo del fenómeno de ‘El Niño’, algo que era previsible con las altas temperaturas y debido a que nunca llegó el frío. Se espera mucha agua, lo cual es una muy buena noticia para los sinaloenses, ya que existen sequías en varias zonas del estado”.

Ríos Pérez reconoció que en Mazatlán esto implica redoblar esfuerzos para prevenir encharcamientos e inundaciones.

Una de las principales acciones es mantener limpios los canales pluviales y promover entre la población pequeñas medidas preventivas, como respetar los días de recolección de basura para evitar que los desechos terminen obstruyendo alcantarillas y corrientes de agua.

“Aquí es de todos, aquí es trabajar para que Mazatlán tenga una fluidez en las corrientes del agua que nos permita con velocidad que pueda irse al mar, y que no tengamos que padecer horas y horas esperando pasar por lugares con encharcamientos e inundaciones”, comentó.

Sobre la limpieza de canales, el Secretario del Ayuntamiento aseguró que los trabajos avanzan conforme a la planeación establecida y en los tiempos adecuados para evitar que la maleza vuelva a crecer antes de la llegada de las lluvias más intensas.

“Va muy bien y está dentro de lo planeado. Es una programación que vamos más o menos a tener para cuando realmente llegan las lluvias fuertes, que casi siempre lo asociamos con el Día de San Juan”, dijo.

Asimismo, explicó que el Comité de Protección Civil ya entregó la actualización del atlas de riesgo, documento en el que se identifican las zonas donde deben agilizarse acciones preventivas y recomendaciones para la población.

En tanto, exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales de Protección Civil, donde constantemente se difunden recomendaciones para evitar accidentes durante la temporada de lluvias.

Finalmente, hizo un llamado a reportar al 073 o 073 cualquier anomalía en calles y colonias, como fugas de agua, baches o problemas que requieran atención inmediata por parte de las autoridades municipales.