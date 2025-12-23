Refuerzan alcoholímetros en Mazatlán para prevenir accidentes durante temporada de alta convivencia

Como parte de una estrategia preventiva orientada a reducir accidentes viales y proteger la integridad de conductores, peatones y terceros en fechas donde se incrementa la convivencia social y el consumo de bebidas alcohólicas, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán reforzó los operativos de alcoholímetro y conducción responsable.

El titular de la dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez señaló que estos operativos se aplican de manera interinstitucional y aleatoria, con puntos de revisión móviles que se instalan en distintos sectores de la ciudad.

Barrón Valdez explicó que el propósito principal no es la sanción, sino la disuasión y prevención, priorizando en todo momento la protección de la vida sobre la aplicación de multas o detenciones.

“Vamos a tener activos (los operativos), vamos a trabajar con horarios normales, jueves, viernes y sábado, y si hay algún aumento significativo de afluencia, podríamos también ponerlos en marcha en lo que será el domingo”, comentó.

“Entonces, invitamos a la ciudadanía a que maneje con mucha responsabilidad, que no maneje si consume alcohol y que se designe a una persona para hacerlo”, agregó.

Barrón Valdez detalló que cuando se detecta a una persona bajo los efectos del alcohol, la primera medida es evitar que continúe conduciendo, procurando que un familiar o persona de confianza acuda por ella, con el fin de prevenir accidentes y situaciones de riesgo, siendo solo en última instancia a la detención o aseguramiento del vehículo.

Asimismo, destacó que los puntos de revisión cuentan con la participación de diversas áreas para garantizar transparencia, legalidad y seguridad tanto para los ciudadanos como para los propios elementos que participan en el operativo.

Por otro lado, en lo que se refiere a los reportes ciudadanos sobre arrancones y conducción riesgosa, particularmente en motociclistas, el secretario señaló que no se han detectado eventos formales de arrancones.

Sin embargo, aseguró que, si se atienden señalamientos relacionados con maniobras peligrosas y conducción imprudente, por lo que ante este tipo de situación, las corporaciones realizan despliegues inmediatos de unidades para disuadir y ordenar el tránsito, así como la retención de vehículos que representan un riesgo para la seguridad vial, en caso de ser necesario.

“No hemos tenido arrancones hasta ahorita o señalamientos de que lo hacen. Nosotros enviamos a las unidades de vialidad para que atiendan, disuadan y retiren a las personas en motocicletas (que representen riesgo)”, declaró.

“Buscamos la manera de reducir en medida de lo posible los riesgos para evitar un accidente”, añadió.

Finalmente, Barrón Valdez hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia nociva para la salud, designar conductores responsables y respetar las normas de tránsito para así preservar la seguridad y la tranquilidad en las vialidades de Mazatlán.