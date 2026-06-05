$!Refuerzan campañas de prevención sexual durante el Mes del Orgullo en Mazatlán

MAZATLÁN._ La promoción de la salud sexual y la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual continúan siendo una prioridad para la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBT+ de Mazatlán.

Por ello, en junio se reforzarán las acciones preventivas en el marco del Mes del Orgullo LGBTT+, como la entrega de 50 mil preservativos durante la Marcha del Orgullo este 20 de junio.

Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Israel Tavera Posadas, quien señaló que en lo que va del año, la dependencia ha distribuido aproximadamente 50 mil condones a través de jornadas comunitarias, actividades de salud y programas de prevención, por lo que la cifra podría alcanzar los 100 mil al concluir las actividades del Mes del Orgullo.

Tavera Posadas destacó que la promoción de la salud sexual forma parte de las metas establecidas por la coordinación, por lo que se mantienen de manera permanente campañas para fomentar el uso de métodos de protección y acercar servicios de detección oportuna a la población.

“Durante el Mes del Orgullo también tendremos conferencias y actividades de capacitación para que la población LGBT conozca sus derechos y las instancias que pueden apoyarla”, comentó.

“Nuestra labor es brindar herramientas para que las personas se cuiden, porque la prevención sigue siendo lo más importante, por lo que tenemos contemplado entregar 50 mil condones durante la Marcha del Orgullo mediante nuestros kits de prevención”.