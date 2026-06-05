$!Refuerzan campañas de prevención sexual durante el Mes del Orgullo en Mazatlán

MAZATLÁN._ La promoción de la salud sexual y la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual continúan siendo una prioridad para la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBT+ de Mazatlán.
Por ello, en junio se reforzarán las acciones preventivas en el marco del Mes del Orgullo LGBTT+, como la entrega de 50 mil preservativos durante la Marcha del Orgullo este 20 de junio.
Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Israel Tavera Posadas, quien señaló que en lo que va del año, la dependencia ha distribuido aproximadamente 50 mil condones a través de jornadas comunitarias, actividades de salud y programas de prevención, por lo que la cifra podría alcanzar los 100 mil al concluir las actividades del Mes del Orgullo.
Tavera Posadas destacó que la promoción de la salud sexual forma parte de las metas establecidas por la coordinación, por lo que se mantienen de manera permanente campañas para fomentar el uso de métodos de protección y acercar servicios de detección oportuna a la población.
“Durante el Mes del Orgullo también tendremos conferencias y actividades de capacitación para que la población LGBT conozca sus derechos y las instancias que pueden apoyarla”, comentó.
“Nuestra labor es brindar herramientas para que las personas se cuiden, porque la prevención sigue siendo lo más importante, por lo que tenemos contemplado entregar 50 mil condones durante la Marcha del Orgullo mediante nuestros kits de prevención”.
El titular de la dependencia mencionó que, como parte de estas acciones preventivas, la coordinación se está sumando a las Jornadas de Paz que se realizan en diferentes colonias de Mazatlán, donde además de repartir preservativos ofrece pruebas rápidas gratuitas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C.
En este sentido, Tavera Posadas destacó que la respuesta ciudadana ha sido positiva y que cada vez más personas se acercan para conocer su estado de salud y recibir orientación sobre prevención.
“Es un trabajo directo con la gente que prioriza la salud de las comunidades que estamos visitando. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte de la población que se acerca a recibir estos servicios”, declaró.
Además, informó que la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBT+ realiza pruebas rápidas durante todo el año en sus oficinas, mediante cita previa, así como jornadas mensuales en coordinación con Capasits Mazatlán.
En los casos donde alguna prueba arroja un resultado reactivo, explicó, las personas son canalizadas a las instituciones de salud correspondientes para recibir atención médica especializada y acceso a tratamientos gratuitos.
“Tenemos que vencer el miedo y conocer nuestro estado de salud en relación con las infecciones de transmisión sexual. Mientras más pronto conozcamos nuestro estado de salud, más rápido podremos recibir atención en caso de resultar positivos o reactivos”, expresó.
De manera paralela a las acciones de salud, Tavera Posadas mencionó que durante junio se desarrollarán actividades enfocadas en la promoción de los derechos de la población LGBT+, entre ellas conferencias en instituciones educativas y encuentros con organismos especializados en asesoría y defensa jurídica.
En este sentido, reiteró que las campañas de prevención están dirigidas a toda la población, ya que cualquier persona sexualmente activa puede estar expuesta a una infección de transmisión sexual.
“Todas las personas sexualmente activas estamos expuestas a contraer una infección de transmisión sexual, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, pues la sociedad es muy diversa y todas las personas estamos dentro de ese universo de posibilidades de contagio, por eso la prevención es fundamental”, dijo.
“La prevención siempre va a ser lo más importante, por lo que debemos tener a la mano los métodos de protección necesarios para cuidarnos”.