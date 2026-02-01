Refuerzan capacitación vial para jóvenes en Mazatlán tras accidentes en motocicleta

MAZATLÁN._ Luego de que enero comenzó con tres decesos causados por accidentes de motocicletas, dos de ellos de jóvenes, la oficina de Educación Vial Municipal buscará reforzar laa capacitaciones para estudiantes sobre el buen manejo vehicular, llevándolas a distintas instituciones de la zona rural.

El titular de Educación Vial, Carlos Ordóñez Sandoval, comentó que ya han tenido la oportunidad de prestar las capacitaciones en el Cobaes 76 de El Habal, donde pudieron exhortar a 25 jóvenes acerca del reglamento de conducción y las normas para evitar accidentes.

Asimismo, la dependencia formó parte de una de las últimas Mesas de la Paz, en las que se concentran varias agrupaciones de seguridad.

“Acabamos de capacitar al Cobaes 37 con 25 alumnos y fuimos a un evento que se llama Mesa por la Paz, donde hay varias corporaciones federales, Marina, militares, Guardia Nacional, entre otros. Me tocó a mí estar representando la Dirección de Vialidad y Transporte, y capacitamos también a 25 niños del Cobaes 76 de El Habal”, dijo Ordóñez Sandoval.

“Fuimos ya a la zona rural y nos estamos coordinando con estas dependencias para, cada semana o una vez al mes, poder llevarles la capacitación. Por ahora me queda nada más el Cobaes 35 y el 38, y me queda un Conalep. Entonces, yo creo que este mes vamos a terminar con ellos”.

Recalcó que cualquier institución educativa puede contactarse con la oficina de Vialidad y Transporte para solicitar los cursos de Educación Vial con sus estudiantes, ya que es una oportunidad importante para que los jóvenes aprendan sobre el manejo responsable en las vialidades de la ciudad.

“Cualquier escuela que esté interesada y quiera que capacitemos a sus jóvenes, ya sea prepa federal, CBTIS, CETIS, el ICO o cualquier escuela pública que le interese, que ellos vean que los alumnos llegan en vehículos o en moto, pueden llamarnos y con todo gusto llevamos los capacitación”.



CAMIONEROS SE SIGUEN CAPACITANDO PARA EVITAR ACCIDENTES

Por otro lado, Ordóñez Sandoval indicó que los nuevos conductores de transporte urbanos se mantienen en capacitación para notar sus aptitudes antes de tomar el puesto, e incluso cada dos años tienen que repetir la asignatura.

Esto, mencionado luego de que un chofer se vio involucrado en un accidente fatal a principios de año.

“Yo me encargo de capacitar también a los nuevos integrantes que van a trabajar en el servicio público y ellos cada dos años tienen que venir a un curso de capacitación que se les tiene que dar a todos los choferes del servicio público. Todos tienen que asistir a ese curso para ver qué tan aptos están para el trabajo”, dijo.